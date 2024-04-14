سلي أطفالك.. اضبط تردد قناة كوكيز للاطفال 2024 على النايل سات

تعتبر قناة كوكيز واحدة من أهم قنوات الاطفال التي تلفت انظارهم وتجعلهم في حاجة الي مشاهدتها، فهي تعرض عدد كبير من الأفلام الكرتونية بصورة عالية الجودة ومن أهم مميزاتها هي إنها تعرض الأفلام المدبلجة باللغة العربية، ولقد زاد البحث في الاونة الأخيرة على تردد قناة كوكيز للاطفال من قبل الأهالي الذين يسعون لتثبيتها على جهازهم الخاص، قناة كوكيز تعتبر مهمه للاطفال لانها تفيدهم على المستوى التعليمي أيضًا.

تردد قناة كوكيز للاطفال الجديد 2024

ثبت الآن تردد قناة كوكيز للاطفال الجديد علي جهاز الريسيفر الخاص لجعل اطفالك يتمتعون بأحدث الافلام الكرتونية المدبلجة.

تردد كوكيز علي نايل سات

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الوجهة: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد اخر لقناة كوكيز على نايل سات

التردد: 11595.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الوجهة: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

كيفية ضبط قناة كوكيز كيدز على الرسيفر

اضغط على زر موافق في جهاز الريموت الكنترول للدخول إلى القائمة الأساسية. ثم اضغط على رمز “اختيارات”. ثم بعد ذلك اضغط على خيار التزيل اليدوي أو التثبيت اليدوي. ومنها نحدد القمر الصناعي النايل سات وأضف تردد كما ذكر اعلي. أضف باقي المعلومات مثل عامل الترميز والاستقطاب اضغط على زر OK من الجهاز التحكم عن بعد . انتظر وفي غضون ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة كوكيز على الريسيفر.

برامج قناة كوكيز للاطفال

برنامج سبونج بوب

كذلك برنامج توم وجيري

برنامج توي ستوري

برنامج الكلب بولت

مميزات قناة كوكيز للاطفال

تقدم العديد من البرامج والأفلام الكرتونية التي تساعد الأطفال على تعليمهم الحروف و نطقها بشكل صحيح

تعرض محتواها على مدار اليوم دون اي تشويش او انقطاع وذلك بجودة صوره وصوت واضحين

تبث من خلال شاشتها بعض الشخصيات الكرتونية المؤثره في الأطفال وتعليمهم كيفية التحلي بالصفات الحسنة