«منافس قوي لسامسونج».. مواصفات جبارة في هاتف شاومي الجديد “Xiaomi Civi 4 Pro” ومفاجأة في سعر الهاتف!!

يعتبر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro من أفضل هواتف شاومي، والذي قد أطلقته شركة شاومي لينافس الهواتف الحديثة من فئته، حيث أن الهاتف يمتلك إمكانيات عالية تتمثل في المعالج الذي يكون من نوع كوالكوم سناب 8S دراجون جين 3، ويعد معالج هذا الهاتف من أحدث المعالجات في الهواتف الذكية، وبالإضافة إلى ذلك يوجد بالهاتف كاميرا أمامية مزدوجة وأيضًا خلفية وتكون عبارة عن 3 كاميرات، ويكون سعر الهاتف حسب الرامات الموجودة به، حيث يتراوح السعر من 415 حتى 460 دولار أمريكي.

هاتف Xiaomi Civi 4 Pro من شاومي

تعددت المميزات في هاتف شاومي الجديد وهو شاومي Civi 4 pro وتكون هذه المميزات كالآتي:

خامات الهاتف الخارجية تكون من الزجاج، بالإضافة إلى أن الإطار الخارجي يكون من المعدن.

يمكن الحصول على الهاتف بإصدار مخصص له جلد في الظهر.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع 5G.

سطوع الهاتف يكون حوالي 3000 شمعة، كما أن معدل التحديث يصل إلى 120 هرتز.

نظام التشغيل الذي يكون بالهاتف هو أندرويد 14.

البطارية تكون حوالي 4700 مللي أمبير، وذلك يجعلها داعمة للشحن السريع.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro

امتلك هاتف Xiaomi Civi 4 Pro العديد من المواصفات التي جعلته الإختيار الأفضل للهواتف من فئته، وتكون هذه المواصفات كالتالي: