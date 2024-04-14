“تخفيف أحمال”.. جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة المنوفية وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء|| شوف هتقطع امتى

تم توقف قطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان الكريم وبعد انتهاء الشهر الفضيل أخذ الكثير من المواطنين يقوموا بالبحث عن المواعيد الخاصة بالتعرف على انقطاع الكهرباء لمحافظة المنوفية وخاصة بعد أن قامت شركة الكهرباء بالاعتماد رسميا على تغيير مواعيد قطع التيار الكهربائي وجعل جميع المواعيد في الصباح ويكون آخر موعد لقطع التيار الكهربائي حتى الساعة 5:00 مساء مما جعل الكثير من أبناء محافظة المنوفية في جميع المراكز والمدن أن يقوموا بالبحث عن تلك المواعيد للتعرف عليها بشكل تفصيلي وسوف نتعرف على المواعيد الخاصة بقطع الكهرباء في محافظة المنوفية من خلال المقال التالي.

مواعيد قطع الكهرباء في محافظة المنوفية

تم اعتماد الجدول الخاص بتخفيف الأحمال في محافظة المنوفية لتكون مدة انقطاع التيار الكهربائي بنحو ساعتين يوميا في كل منطقة وسوف نوضح تلك المواعيد من خلال التالي:

مدينة قويسنا تكون الأماكن التابعة لها هي شرق مدينة قويسنا، قرية كفر هلال، قرية بيجرام، قرية دمهوش، مدينة بركة السبع التابعة لها، قرية مليج، وشرق بركة السبع، وغرب بركة السبع، وتوابع قرية مليج. مدينة تلا تابع لها قرية شبراباتون وعمروس والمحكمة وقرية الشهداء و زرقان يتم قطع التيار الكهربائي في تلك الأماكن من الساعة 12 ظهرا لساعة 1:00 مساء.

مدينة شبين وقويسنا 2 وتلا يتم قطع التيار الكهرباء في تلك الأماكن من الساعة 2:00 مساء الساعة 3:00 مساء.

تصريحات مجلس الوزارء الخاصة بقطع التيار الكهربائي

استطاع مجلس الوزراء أن يقوم بتغير مواعيد قطع التيار الكهربائي لتصبح تلم المواعيد في الفترة الصباحية وخاصة مع بدء إمتحانات آخر العام، وصرح المجلس بأن مواعيد قطع التيار الكهربائي سوف تبدأ في حدود الساعة 11:00 صباحا وتنتهي في حدود الساعة 5:00 مساءا وتقتصر مدة قطع التيار الكهربائي كحد أدنى لمدة ساعة واحدة وكحد أقصى لمدة ساعتين.