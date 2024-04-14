ألف مبروك الزيادة.. القومي للأجور يوضح جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص والتطبيق في مايو القادم 2024 

في ظل انتشار أخبار عن وجود زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أصبح الكثيرين يتساءلون حول جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص، وذلك لأنه من الطبيعي أن تتفاوت أجور العاملين في نفس المؤسسة وفق درجة وظائفهم، وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الخاص

لا ريب أن راتب الموظفين يختلف بحسب درجة ومكانة الوظيفة في المؤسسة، ونفس الأمر ينطبق على الزيادات الواردة في الأجور، وذلك على النحو التالي:

إثنى عشر ألف ومائتان جنية مصري للموظفين من الدرجة الممتازة.

عشرة آلاف ومائتان جنية للموظفين أصحاب الدرجة العالية.

ثماني آلاف وسبعمائة جنية، للموظفين في وظيفة المدير العام وأي وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة.

ثماني آلاف ومائتان لموظفي الدرجة الأولى وما يُماثلها.

سبعة آلاف ومائتان جنية لموظفي الدرجة الثانية.

ستة آلاف وسبعمائة جنية لموظفي الدرجة الثالثة، وما يطلق عليه درجة التخصص.

ستة آلاف ومائتان جنية لموظفي الدرجة الرابعة.

ستة آلاف جنية لموظفي الدرجة الخامسة والدرجة السادسة.

هل في زيادة مرتبات القطاع الخاص؟

يتساءل العديد من الأشخاص عن هل في زياده مرتبات القطاع الخاص؟، وذلك بالنظر للزيادة الأخيرة التي حدثت في مرتبات موظفي القطاع الحكومي، حيث أن السبب الذي دفع بالحكومة لزيادة المرتبات في القطاع الحكومي هو ذات ينطبق على القطاع الخاص، ولذا قررت الحكومة بزيادة مرتبات القطاع الخاص بما لا يقل عن ستة آلاف جنية لكل موظف، وبالطبع فإن هذه الزيادة هي فقط الحد الأدنى، ولا ريب أن بعض الوظائف ذات الدرجة العالية تتفاوت أجورهم بشكل ملحوظ عن هذا الحد الأدنى.