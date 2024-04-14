“عاوز آيفون من غير فلوس كتير” شوف الموبايل الجديد دة مش هتعرف تفرقه عن iPhone

ولأن الكثير من الناس ترغب في شراء هاتف آيفون، أصبحت جميع الشركات العالمية تسعى لجعل هواتفها تنافس هاتف آيفون، وكان أخر تلك الهواتف الذكية التي تنافس هاتف آيفون هو هاتف OnePlus Nord CE 3 5G ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ربع سعره في السوق.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3 5G

منذ الإعلان عن نزول هاتف ينافس الايفون، وبدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف OnePlus Nord CE 3 5G نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت و٢٥٦ جيجا بايت معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات 3 كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٦ ميجا بيكسل نوع المعالج Snapdragon 782G سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٨٠ وات NFC يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم

مميزات هاتف OnePlus Nord CE 3 5G

أما مميزات هاتف OnePlus Nord CE 3 5G فهو يحتوي على العديد من المميزات التي أبرزها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ممتعة.

كذلك أيضاً يدعم معدل تحديث قوي جداً يمكنك من التنقل بين صفحاته بكل سهولة.

بالإضافة أيضاً إلى سعة التخزين الداخلية الكبيرة التي تمكنك من تحميل ملفات صور لا حصر لها.

كما يدعم أيضاً كاميرا ثلاثية الأبعاد ذات جودة عالية تمكنك من الحصول على صورة سيلفي أو صورة شخصية واضحة وجميلة.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهو أيضا يدعم أشكال وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف OnePlus Nord CE 3 5G