من الموقع الرسمي||…خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024+شروط التسجيل على البطاقة

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق التي يبحث عنها المواطنين، حيث وفرت الحكومة العراقية التقديم إلكترونيًا وذلك من أجل تسهيل خدمات الحجز للمواطنين بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بالإضافة إلى أن البطاقة تعتبر هوية تعريفية لكل فرد عراقي في قانون الأحوال المدنية في البلاد، كما أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغب بالتقديم للحصول على البطاقة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

وفرت الحكومة العراقية إمكانية حجز البطاقة الوطنية إلكترونيًا، وتكون خطوات الحجز كما يلي:

التوجه لموقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

اكتب الكود الظاهر لكي تتمكن من الدخول إلى الموقع.

انقر حجز البطاقة الوطنية.

ابدأ في إدخال البيانات في الاستمارة مثل ( تاريخ الميلاد/ الجنس/ مكان الميلاد/ العنوان/ رقم الهاتف).

انقر حجز.

اضغط طباعة الإيصال.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك، وتعديل بياناتك للحصول على البطاقة الموحدة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط اللازم توافرها في الراغبين بالحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وتكون هذه الشروط كالتالي: