“هنبطل نشربها السجائر خلاص”.. مفاجأة نارية غير متوقعة تضرب اسعار السجائر اليوم الاحد 14 ابريل2024.. السجائر ولعت من تاني!!

أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بنسبة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في كل علبة ابتداء من اليوم الأحد، أوضحت شركة الشرقية إيسترن كومباني أن الزيادة تمت وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وبناءً على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري للتعرف على اسعار السجائر الجديدة.

اسعار السجائر الجديدة اليوم الاحد

ونتابع أسعار السجائر الجديدة للعملاء.

وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه

زادت أسعار السجائر الناعمة من نوع كليوباترا لتصل إلى 34.50 جنيه.

تم تسجيل سعر السجائر (في بوسطن، بلمونت) بمبلغ 34.50 جنيهًا.

ارتفع سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس (الأبيض، الألوان) من 30 الي 34 جنيه مصري.

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