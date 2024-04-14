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“هنبطل نشربها السجائر خلاص”.. مفاجأة نارية غير متوقعة تضرب اسعار السجائر اليوم الاحد 14 ابريل2024.. السجائر ولعت من تاني!!

صورة Eslam Dawood Eslam Dawoodمنذ ساعة واحدة
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سعر السجائر اليوم

أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بنسبة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في كل علبة ابتداء من اليوم الأحد، أوضحت شركة الشرقية إيسترن كومباني أن الزيادة تمت وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وبناءً على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري للتعرف على اسعار السجائر الجديدة.

اسعار السجائر الجديدة اليوم الاحد

  • ونتابع أسعار السجائر الجديدة للعملاء.
  • وسجل سعر كليوباترا كينج سايز 34.50 جنيه
  • زادت أسعار السجائر الناعمة من نوع كليوباترا لتصل إلى 34.50 جنيه.
  • تم تسجيل سعر السجائر (في بوسطن، بلمونت) بمبلغ 34.50 جنيهًا.
  • ارتفع سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس (الأبيض، الألوان) من 30 الي 34 جنيه مصري.

تابع اسعار السجائر

  • لقد زادت أسعار السجائر اليوم الاحد من النوع سوبر ستار من 30 جنيهًا إلى 34.50جنيه مصري.
  • لقد سجلت سعر سجائر “مونديال” بألوانها الحمراء والزرقاء والفضية بين 30 و34.50 جنيها مصري.
  • لقد تم تسجيل سعر شمعة مونديال سويتش (الزرقاء، النعناع) بقيمة 34.50 جنيها مصري.
  • لقد تم تحديد سعر عطر كليوباترا بلاك عند 34.50 جنيه مصري.
  • سجلت سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.50 جنيه.
  • لقد ارتفع سعر علبة سجائر مونديال فايزروي في المال من 50 جنيه إلى 55 جنيه.

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صورة Eslam Dawood Eslam Dawoodمنذ ساعة واحدة
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