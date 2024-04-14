” هذا افضل وأرخص هاتف ننصحك بشرائه” مميزات هاتف Galaxy A15 5G بسعر رخيص واقتصادي

كثير من عشاق الهواتف الذكية يظنون أنه عند شراء هاتف سامسونج حديث يتطلب منه دفع مبالغ باهظة مع العلم أن هواتف شركة سامسونج تشتهر بجودتها العالية وكاميراتها المميزة، ولكن الآن وبكل سهولة يمكنك الحصول على ارخص هاتف سامسونج دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة، موبايل Galaxy A15 5G يعد واحداً من أفضل وأرخص الهواتف الذكية التي توفرها سامسونج، والذي يحتوي على العديد من المزايا الرائعة التي يتمناها الكثير من محبي الهواتف، ومن خلال مقالنا سنتعرف على مواصفات ومميزات هاتف Galaxy A15 5G وسعره في الأسواق.

مميزات هاتف Galaxy A15 5G ارخص هاتف من سامسونج

في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الموبايلات وما زالت الأسعار متأثرة بالارتفاع حتى الآن، مما جعل العديد من الأشخاص يتجهون إلى شراء الأجهزة التي تناسب قدراتهم المادية، حتى يتجنب ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية والعالمية بالنسبة لشراء الهواتف والأجهزة الذكية، ومن أهم مزايا و مواصفات أرخص هاتف سامسونج ما يلي:

نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل 14 بواجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6 . البطارية يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات وسائل الأمان والحماية وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف، حيث يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه . المعالج يأتي الهاتف مع معالج Exynos 1380 ثماني النواة الذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرا يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، كما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وتوفر صورًا سيلفي رائعة. ألوان الهاتف في السوق يتوفر الهاتف باللون الفضي واللون الأزرق الغامق واللون الأصفر .

مزايا أرخص هاتف سامسونج

تتمتع هواتف سامسونج بالعديد من المزايا منها: