لو مصاريف العيد طيرت فلوسك دي مواعيد صرف مرتبات شهري إبريل ومايو 2024 في مصر علشان تجهز حالك من دلوقتي

مواعيد صرف مرتبات شهري إبريل ومايو كما حددتها الحكومة المصرية بعد كثرة البحث عنها من قبل الموظفين في مؤسسات الدولة، ولذلك قامت وزارة العمل بتوضيح أن موعد صرف الرواتب لشهري أبريل ومايو سيكون في 21 أو 23 من الشهر ولن يكون هناك أي تغيير في الموعد، بالإضافة إلى أن متأخرات الرواتب سيتم صرفها في الأيام الأولى من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات شهري إبريل ومايو

أعلنت وزارة العمل في مصر عن موعد صرف الرواتب لموظفي مؤسسات الدولة، وتكون تفاصيل موعد الصرف كما يلي:

حددت الوزارة كل شهر خمسة أيام يتم خلالها صرف رواتب العاملين.

هناك أيضًا ثلاث ايام يكونوا خاصين بصرف الرواتب المتأخرة.

تصرف رواتب شهر أبريل في يوم 21 من الشهر، بالإضافة إلى متأخرات شهر إبريل تصرف في 4 أو 7 أو 8 أبريل 2024.

أما رواتب شهر مايو تصرف في يوم 23 من الشهر، بالإضافة إلى أن متأخرات شهر مايو تصرف في 8 أو 9 أو 12 مايو 2024.

موعد صرف رواتب الموظفين 2024

عملت الحكومة المصرية على اتخاذ قرارات بشأن تحسين رواتب الموظفين العاملين في الدولة، حيث أن هناك زيادة للعاملين في الوظائف الحكومية، وتكون تفاصيل الرواتب كالتالي: