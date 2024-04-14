“هو دة معقول؟!” من غير فلوس كتير بكيس خميرة بس هتعملي أحلى كيراتين طبيعي هيخلي شعرك ناعم زي الحرير!

العديد من الفتيات والسيدات يبحثون عن أفضل الطرق المضمونة لتنعيم شعرهم، يضطر الكثير إلى استعمال بروتين، تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق السيئة، تؤثر فيما بعض على صحة الشعر من خلال أضعاف البصيله وتساقط الشعر، إضافة إلى أن تكلفتها مبالغ بها، يمكن استخدام الخلطات الطبيعية، فهي الاختيار الأفضل لك، حيث مكوناتها طبيعية ولا تتضمن على أي مواد كيميائية، يمكنها أن تؤثر بالسلب على صحة الشعر، لذلك ينصح الكثير باتباع الوصفات الطبيعية، لكونها تكلفتها بسيطة وتساعد على تقوية الشعر، بكيس خميرة تعالي اقولك ازاي تعملى كيراتين طبيعي هيخلي شعرك ناعم كالحرير بخطوات بسيطة.

كيراتين طبيعي هيخلي شعرك ناعم كالحرير

الكثير لا يعلم مدى أهمية الخميرة أو البعض لديه خلفية أن الخميرة تساعد على نضارة البشرة ومساعدتها على فرز الكولاجين بها، يمكنها أيضا تنعيم الشعر وفردها بشكل طبيعي، حيث تعمل على ترطيب الشعر بمحتوى يتضمن على العديد من المواد الغذائية مثل البيوتين، الفيتامينات، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

2 ملعقة بوردة الخميرة.

2 ملعقتين زيت اللوز.

ملعقة فازلين.

ملعقة جل الصبار.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه بودرة الخميرة، ملعقتين زيت اللوز، نضيف إليهم ملعقة فازلين، ملعقة جل الصبار.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس، نضع المزيج على فروة الرأس، نهتم بالأماكن التالفة أو الجافة.

نترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر باستعمال ماء فاتر، شامبو الذي ترغبين بها.

نكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع أو مرتين، لكي تحصلين على النتائج التي ترغبين بها.

فوائد الخميرة للشعر