” حمليها وفرحي وسلي أولادك” تردد قناة كراميش الجديد على كافة الأقمار الصناعية

مما لاشك فيه أن قناة كراميش من أجمل قنوات الأطفال التي نالت شعبية كبيرة حيث إن كثير من الأطفال يحبون مشاهدتها، فهي تعد واحدة من أشهر قنوات الأطفال المحببة لدى الصغار والكبار لما تتمتع به محتوى هادف ينال اعجاب الجميع، كما أنها استطاعت أن تجذب حب الأطفال لها، لذلك يسعى الآباء لمعرفة التردد الخاص بها بتنزيله لأطفالهم، وإسعاد أوقاتهم، وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة كراميش الجديد ومزايا محتوى قناة كراميش ٢٠٢٤.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

في الآونة الأخيرة حققت قناة كراميش شهرة كبيرة بين عالم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، فهي حريصة على تقديم أفضل البرامج ذات المحتوى التعليمي والترفيهي، وذلك من خلال تعليم الطفل المهارات السلوكية والاجتماعية، بالإضافة إلى غرس جميع الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة لدى الأطفال، لذلك يرغب الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة أكثر من تردد لقناة كراميش، اليكم ترددات القناة وهي كالتالي:

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات

تردد القناة : 11429.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش على عرب سات

تردد القناة : 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي V.

مزايا محتوى قناة كراميش الجديد

من الجدير بالذكر أن قناة كراميش واحدة من القنوات المشهورة والتي يطلب ترددها الكثير من الآباء والأمهات لما تقدمه من محتوى رائع ومن أهم مميزاته ما يلي: