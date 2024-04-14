“عيالك هيتجننوا من الفرحة” تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة عالية نزلها دلوقتي وفرحهم بسرعة!

أغلب الأباء والأمهات يبحثون عن قناة مميزة يتوافر بها الكثير من المميزات، حيث يرغبون في قناة تقدم محتوى متنوع بطريقة سلسة وسهلة، تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات التي تقدم محتوى تساعد في تعلم طفلك على الصلاة والقيم والدين الإسلامي مع تقوية جوانب الثقافية، وذلك بواسطة تعليمهم الطهارة عن طريق الأناشيد التي تقدم على مدار 24 ساعة، تقدم أيضا محتوى ترفيهي، حيث تتيح مكتبة مليئة من أغاني مفضلة للأطفال التي تحثهم على الغناء أكثر الوقت، إضافة إلى أنها تتيح أفضل أفلام الكرتون، المسلسلات الترفيهية، يمكنك ترك أطفالك عليها بدون قلق من مشاهدة محتوى غير ملائم، اليوم سنقدم لكم تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات بجودة ممتازه وشكل حصري.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية المميزة التي تهتم بعرض محتوى ثقافي وترفيهي يوجد به اللعب ومنفعة، تركز أيضا على إرشاد الأطفال على تعليم القيم الإسلامية والصلاة، لذلك يبحث العديد من الأمهات عن تردد قناة وناسة من أجل أطفالهم، اليوم وفرنا لكم ترددها على النايل سات، حيث تتيح محتوى بجودة عالية، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: sd.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

نفتح الإعدادات.

نضغط على اختيار إضافة قناة.

نختار تثبيت يدوي.

نحدد القمر الصناعي الذي تريده.

ندخل التردد.

ندخل معدل الترميز والاستقطاب.

اضغط على البحث.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات بجودة ممتازه مع معرفة ترددها على العرب سات وكيفية تنزيلها.