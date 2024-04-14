” شاومي تنافس الجميع بهاتفها الجديد” مواصفات ومزايا هاتف Redmi A3x بسعر رمزي

قامت شركة شاومي بإصدار هاتف Redmi A3x كجزء من سلسلة هواتف Redmi الشهيرة، حيث يأتي هاتف Redmi A3x بمواصفات مثيرة للاهتمام تجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الأداء والإمكانيات ذات التقنية الحديثة وبسعر معقول وبمزايا تجعله تجربة مثالية للاستخدام، يعتبر هاتف Redmi A3x من أحدث الهواتف الذكية المتميزة والتي تقدم تجربة استخدام سلسة وممتعة، فيما يلي نقدم لكم أفضل المواصفات والمزايا التي يحتوي عليها هاتف Redmi A3x الجديد.

مزايا ومواصفات هاتف Redmi A3x الجديد

لقد كشفت شركة شاومي في السوق الهندي بشكل رسمي عن أحدث الهواتف الاقتصادية، وأعلنت عن Xiaomi Redmi A3 الجديد كُليًا، وأعلنت الشركة عن مواصفاته الكاملة وعن سعره الرسمي وقد أكدت أن هذا الهاتف يمتاز بالتصميم الفخم في الفئة الاقتصادية، مع وجود العديد من المواصفات والخصائص أهمها ما يلي:

الشاشة يتمتع الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.71 بوصة بدقة 720×1650 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 268 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 90 هرتز. البطارية يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 وات عن طريق USB Type C المعالج يكون معالج الهاتف ميدياتك Helio G36 ثماني النواة، الـ4 أنوية الأقوى من نوع Cortex A53 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي PowerVR GE8320 وحدات تخزين يعمل بمساحة تخزين 64 جيجا مع 3 جيجا رام او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام. نظام التشغيل نظام تشغيل Android 14 Go Edition لون الهاتف ألوان الهاتف الأسود، الأخضر والأزرق. كاميرات الهاتف يدعم الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة عالية، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسة 0.08 ميجا بيكسل للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية معها فلاش LED مُزدوج.

سعر هاتف Redmi A3x الجديد

لقد تم تسعير هاتف Xiaomi Redmi A3 الجديد في الهند للنسخة الـ 64 جيجا مع 3 جيجا رام وذلك بسعر يُعادل 87 دولار.