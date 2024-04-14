عربية جديدة وعلى أد الإيد//..سعر سوزوكي ديزاير 2020 في الأسواق بعد الانخفاض الكبير في أسعار السيارات

سعر سوزوكي ديزاير 2020 بعد الانخفاض الكبير في أسعار السيارات في عام 2024، حيث شهدت الأسواق المصرية انخفاض كبير في أسعار السيارات بعد حل أزمة الدولار في البلاد وأصبح سعر السيارة بعد الانخفاض حوالي 600 ألف جنيهًا يعني أنها انخفضت لحوالي 100 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى أن الحالة الفنية للسيارة تؤثر في سعرها كما أن السيارة متوفرة في سوق السيارات بأعداد كبيرة.

سعر سوزوكي ديزاير 2020

تعددت المواصفات التي تمتلكها سيارة سوزوكي ديزاير 2020، وتكون هذه المواصفات كما يلي:

سعة محرك السيارة تكون حوالي 1200 CC، بالإضافة إلى أن قوة المحرك تكون نحو 81 حصان.

عزم المحرك يكون 113 نيوتن متر.

ناقل الحركة بالسيارة أما يكون يدوي مع 5 نقلات أو أوتوماتيكي.

يكون طول قاعدة العجلات حوالي 2450 مم.

قياس العجلات يكون 15 بوصة.

يوجد بالسيارة مساحة تخزينية خلفية تكون حوالي 378 لتر.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2020

امتلكت سيارة سوزوكي مواصفات عديدة وجعلتها هذه المواصفات الاختيار للعديد من الأشخاص، وهذه المواصفات تتمثّل في التالي: