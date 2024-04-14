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لو بتاخد معاش يبقى ليك مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة 2024 بالقانون..قدم وماتضيعهاش من إيدك
مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة كما تنص المادة 36 من القانون، حيث أن هذه المادة مختصة بشأن المساعدات التي يلزم تقديمها للمواطنين في حالة حدوث زواج أو كوارث وتعمل هذه المساعدات على تحسين حالة المواطن، بالإضافة إلى أن الضمان الاجتماعي هدفه تحسين حياة المواطنين عبر تقديم العديد من برامج الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة.
مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة
قام الضمان الاجتماعي بتحديد الحالات التي تستحق الحصول على دعم تكافل وكرامة، وتكون هذه الحالات كالتالي:
- مصروفات الجنازة.
- عند الزواج وتصرف مرة واحدة.
- مصروفات الولادة عند أول مرة.
- لعلاج الحالات الطارئة ولكن يلزم أن لا يكون الشخص مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- المصروفات الدراسية.
- أدوات الشخص ذو الإعاقة.
- الأجهزة التعويضية.
- للأسر الفقيرة في الحالات الطارئة والتي توافق عليها لجنة المساعدات.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن عن الشروط التي تمكن الأشخاص من الحصول على معاش تكافل وكرامة، وتكون الشروط كما يلي:
- يلزم ألا يكون الشخص مستفاد من التأمينات ويحصل على أجر تأميني حوالي 400 جنيهًا أو أكثر.
- يجب ألا يكون حاصل على مساعدة ضمانية أو معاش من الدولة.
- أن يكون في الأسرة أبناء حديثي الولادة وصولًا إلى عمر 18 عامًا.
- وجود طلاب في الأسرة من سن 6 سنوات حتى 18 عامًا في المراحل الدراسية المختلفة.
- البرنامج لكبار السن من عمر 65 عامًا.
- إثبات الحالة الصحية للمتقدم عن طريق تقديم شهادة طبية تفيد بأنه غير قادر على العمل.
- العائل الذي لديه أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يكون لديه أي عائد دعم شهري من أي جهة حكومية أو برنامج دعم من الدولة.