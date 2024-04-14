لو بتاخد معاش يبقى ليك مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة 2024 بالقانون..قدم وماتضيعهاش من إيدك

مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة كما تنص المادة 36 من القانون، حيث أن هذه المادة مختصة بشأن المساعدات التي يلزم تقديمها للمواطنين في حالة حدوث زواج أو كوارث وتعمل هذه المساعدات على تحسين حالة المواطن، بالإضافة إلى أن الضمان الاجتماعي هدفه تحسين حياة المواطنين عبر تقديم العديد من برامج الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة.

مصاريف الزواج لمستحقي تكافل وكرامة

قام الضمان الاجتماعي بتحديد الحالات التي تستحق الحصول على دعم تكافل وكرامة، وتكون هذه الحالات كالتالي:

مصروفات الجنازة.

عند الزواج وتصرف مرة واحدة.

مصروفات الولادة عند أول مرة.

لعلاج الحالات الطارئة ولكن يلزم أن لا يكون الشخص مسجل في التأمينات الاجتماعية.

المصروفات الدراسية.

أدوات الشخص ذو الإعاقة.

الأجهزة التعويضية.

للأسر الفقيرة في الحالات الطارئة والتي توافق عليها لجنة المساعدات.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن عن الشروط التي تمكن الأشخاص من الحصول على معاش تكافل وكرامة، وتكون الشروط كما يلي: