” وزارة المالية بالعراق” تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق ٢٠٢٤

أكدت وزارة المالية بالعراق التزامها بتحسين أوضاع المتقاعدين المالية ونيل حياة أفضل لذا أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا رسميًا بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، كما أعلنت عن زيادة شهرية كبيرة للمتقاعدين تصل نحو 100 ألف دينار من أجل تحسين مستوى المعيشة لديهم وتوفير متطلباتهم، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على موعد الصرف وكيفية الحصول عليه الكترونيا.

متى يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق ٢٠٢٤

لقد حددت وزارة المالية العراقية بتحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وقد جاء هذا الإعلان وسط حالة من الترقب المستمر من المتقاعدين لمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وقد أكد صندوق التقاعد المركزي في بيان رسمي أن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل 2024 سيكون يوم 25 من الشهر نفسه، وفي حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، فسوف يتم تأجيل تاريخ الصرف إلى اليوم الذي يليه، كما يمكن للمتقاعدين الحصول على المعلومات بشكل صحيح عبر القنوات الرسمية لموقع الوزارة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق ١٤٤٥

أعلنت وزارة المالية لكل أصحاب المعاشات الذين يريدون معرفة مواعيد صرف الرواتب وقيمتها وغيرها من الأسئلة التي يطرحها المستفيدين، فقد أتاحت خدمة الاستعلام الكترونيا من خلال صندوق التقاعد المركزي، من خلال هذه الخطوات الآتية: