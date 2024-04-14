“شوفي الطريقة دي” وصفة سحرية لتنظيف حامل البوتاجاز هترجع لمعانه الأصلي في لمح البصر!

شئون المنزل وتنظيفة أكثر ما تهتم به أي امرأة خاصة حوامل البوتجاز على اعتبارها من أكثر الأمور التي تجد بها صعوبة في تنظيفها، لكونها من أكثر المناطق التي تحمل دهون بشكل كبير، الدهون والحروق من الأمور التي يجدها الكثير من السيدات صعوبة، مما يلجئون إلى البحث عن أفضل الطرق المضمونة من أجل تسهيل عليهم للتخلص هذه الدهون بشكل سريع، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو أفضل لكم، وفرنا أفضل وصفة سحرية لتنظيف حامل البوتاجاز هترجعه لمعانه الأصلي بمكونات بسيطة، يوجد لديكي أغلبها في المنزل.

وصفة سحرية لتنظيف حامل البوتاجاز

الدهون التي تتراكم على حوامل البوتاجاز من أكثر الأمور التي تجدها أي أمراة صعوبة في تنظيفها، البعض منهما يضطر إلى استعمال بعض المنتجات التي لن تحصلين منها على النتائج التي ترغبين بها، تعتبر الوصفات الطبيعية هي الحل الأنسب من أجل الحصول على النتائج التي ترغبين بها، المميز بها تكلفتها بسيطة للغاية، مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى، اليوم جئنا إليكم بأفضل الخلطات بمكونات طبيعية وبسيطة، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

وصفة الليمون

تعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على تنظيف حوامل البوتاجاز، للتسهيل عليكي تنظيفها، يجب أن نسخن الفرن على 250 درجة مئوية، ثم نحضر ليمونة، نقسمها إلى نصفين، ثم نأتي بوعاء حراري، نضيف إليه الليمون، نضع الوعاء في الفرن لمدة 60 دقيقة، نخرجه، يترك حتى يبرد، قومي بإراتداء قفازات، نحضر قطعة قماشة، تكون مبللها بالمياه، نأتي بالحوامل، نقوم بفركها باستخدام القماشة من أجل التخلص من الدهون.

وصفة صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من أكثر المكونات التي تساعد على التخلص من الدهون، عليك إحضار الحوامل البوتاجاز، نقوم برش الماء مع صودا الخبز عليه، ثم نفرك الحوامل باستعمال الفرشاة، يترك المزيج لمدة عشرة دقائق، ثم نمسح الحوامل باستعمال قطعة مبللة، يمكنك استعمال ماء والليمون من أجل إعطاء رائحة رائعة.