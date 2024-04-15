بأقل مقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الإسكان تعلن عن طرح شقق ووحدات سكنية وتقسيط على 7 سنين بأماكن مختلفة اعرف التفاصيل

عادة ما يتم طرح شقق الاسكان الاجتماعي في بداية كل سنة ميلادية ومن الجدير بالذكر أن الأمر يتطلب بداية الحجز من خلال موقع وزارة التنمية العمرانية والإسكان، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى هيئات البريد المنتشرة في الدولة كلاً حسب الهيئة التابع لها، وتقديم الأوراق اللازمة للحجز، وسداد المبلغ السابق تحديده من قبل الوزارة لإثبات جدية الحجز،وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل عن تلك الشقق وعن أماكن تواجدها في السطور التالية.

تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي

وفق كراسات شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي فإن تلك الشقق عادة ما تتراوح مساحتها من خمسة وسبعون متر وحتى تسعون متر، أما بالنسبة لتقسيمتها فالمساحة الأصغر عادة ما تكون غرفتين وصاله ومطبخ وحمام، والمساحة الأكبر تتميز عنها بكونها يتوافر بها غرفة زائدة لتكون بثلاث غرف، ولا ترتفع مباني تلك الشقق عن الدور السادس، كما لا يزيد عدد الشقق في الدور الواحد عن أربعة شقق، كلاً منها يمتلك رقمها الخاص، ليصل عدد الشقق إلى أربعة وعشرين شقة في الستة أدوار،وتمتلك تلك العمارات أكثر من واجهة لتكون إحداهما من جهة الأمام والأخرى من جهة الخلف.

ما هي أماكن شقق الاسكان الاجتماعي؟

لا ريب أن مثل هذه الشقق تستهدف أماكن المدن الجديدة بشكل كبير حتى توفر سكن لائق للشباب، وذاك مثل مدينة 6 أكتوبر، ومايو ومدينة بدر، وبعض أماكن العاصمة الجديدة، وكذلك شملت مناطق الوجه القبلي مثل أسيوط، وسوهاج، وأسوان والأماكن السياحية مثل الإسكندرية، وشملت كذلك بعض أماكن موجه بحري مثل المنوفية ومحافظة الدقهلية، ومحافظة دمياط وأخيرًا كفر الشيخ.