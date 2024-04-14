سجل الآن .. أهم الشروط اللازمة للتسجيل في منحة البطالة الجزائر ١٤٤٥

في الآونة الأخيرة لقد قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة عقود العمل المدعمة CTA بالقطاع الاقتصادي الخاص للمستفيدين من جهاز منحة البطالة، وكذلك المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسجلين كطالب عمل مبتدئ، وذلك من أجل تحفيز العمل المأجور قصد إعطاء دفع لتنصيب الشباب طالبي العمل لأول مرة، لذلك تقرر تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة بعقود العمل المدعمة القطاع الاقتصادي الخاص cta، ومن خلال هذا السياق سنتعرف أكثر على cta وشروط الحصول على منحة البطالة.

عقود العمل المدعمة CTA

تسعى دولة الجزائر جاهدة لتوفير فرص عمل تساعد الشباب في توفير متطلباتهم والخوض في سوق العمل بعدا عن البطالة وقد طلبت إعلانات مديريات التشغيل بالولايات، من المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتقرب من الملحقات المحلية بهدف إيجاد فرص عمل للتشغيل، والاستفادة من هذه الآلية الجديدة وهي عقود العمل المدعمة cta وذلك وفقا لمعظم العروض المسجلة من قبل مؤسسات القطاع الخاص.

بحسب الإعلان يتم توجيه المستفيدين الحاليين من جهاز منحة البطالة إلى آلية عقود العمل المدعمة في الجزائر، بالإضافة الى مساعدة المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدى المسجلين كطالب عمل مبتدئين وأيضاً طالبي العمل لأول مرة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني والثانوي الراسبين.

أهم الشروط اللازمة للتسجيل في منحة البطالة الجزائر ١٤٤٥

لقد قامت الحكومة الجزائرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين الباحثين عن عمل التسجيل في منحة البطالة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: