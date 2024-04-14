رسمياً.. تبكير موعد صرف مرتبات ابريل بعد الزيادة الجديدة 2024 لجميع الموظفين بالدولة

يتطلع الكثير من المواطنين بفارغ الصبر إلى موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد الرسمي للصرف من المقرر أن يتم صرف المرتبات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة للـ 21 و 22 و 23 من شهر أبريل الحالي .

من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 21 أبريل حيث ستتوجه هذه المدفوعات لعدة جهات حكومية منها وزارة القوى العاملة ومجلس الأمن القومي والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والجهاز المركزي للحسابات والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات الطرق والنقل ومجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي اليوم التالي الإثنين الموافق 22 من الشهر ستوجه المرتبات لوزارة الكهرباء والطاق، وهيئة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الوزراء، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالإضافة إلى هيئات حكومية أخرى.

الزيادة الجديدة في مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

في زيادة مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين يتم تحديد المرتبات الجديدة كالتالي:

موظف الأمتياز يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 12,200 جنيه.

موظف الدرجة العليا يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 10,200 جنيه.

موظف درجة المدير العام يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 9,200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 8,200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 8,000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 7,500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 7,000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 6,500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة يتلقى مرتبا بعد الزيادة قيمته 6,000 جنيه.

تتم هذه الزيادات استنادا إلى الدرجات المختلفة للموظفين حيث يتم تحديد مرتب كل درجة بناءا على الزيادة المقررة.