أخبار مصر

رسمياً.. تبكير موعد صرف مرتبات ابريل بعد الزيادة الجديدة 2024 لجميع الموظفين بالدولة

تبكير موعد صرف مرتبات ابريل

صورة يس خالد يس خالدمنذ 10 ساعات
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يتطلع الكثير من المواطنين بفارغ الصبر إلى موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين حيث قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد الرسمي للصرف من المقرر أن يتم صرف المرتبات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة للـ 21 و 22 و 23 من شهر أبريل الحالي .

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صورة يس خالد يس خالدمنذ 10 ساعات
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