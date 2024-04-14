موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لشهر ابريل 2024

بفارغ الصبر ينتظر الآلاف من أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة معرفة موعد صرف هذه العلاوات يثير هذا التساؤلات حول ما إذا كانت الدفعة القادمة ستكون قبل شهر رمضان أم لا خاصة بعد بدء الهيئة المسؤولة عن التأمينات الاجتماعية في صرف أول دفعة من العلاوات خلال شهر سبتمبر الماضي تمنح هذه الخطوة بعض الأمل للمستحقين في استلام المزيد من الدفعات في الفترة القادمة إلا أن الانتظار ما زال محور اهتمامهم يتطلعون إلى استمرارية صرف العلاوات وفق الجدول المحدد وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الظروف المعيشية خاصة في هذه الفترة الحساسة قبل حلول شهر رمضان.

موعد صرف العلاوات الخمسة لشهر ابريل

تقتضي الخطة المعتمدة من قبل الحكومة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات في شهر أبريل المقبل وفقا للقانون المنظم الذي تمت الموافقة عليه وبناءا على هذا القانون بدأت عملية صرف العلاوات في شهر سبتمبر 2023 للدفعة الأولى وفي شهر ديسمبر 2023 للدفعة الثانية ومن المقرر أن تتم عملية صرف الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.

هذا التحديد المسبق لمواعيد صرف العلاوات يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم المالي لأصحاب المعاشات في الأوقات المناسبة وضمان استقرارهم المالي. وبالتالي يسهم هذا الإجراء في تحسين ظروف المعيشة للمستفيدين وتقديم الدعم اللازم في الأوقات التي تكون فيها الحاجة ماسة.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس

مستحقات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تتضمن الفئات التالية:

أصحاب المعاشات للأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 حيث تم احتساب العلاوات بناءا على الأجور المتغيرة في الفترة المالية من 2006 إلى 2011.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا عن الخدمة ابتداءا من يونيو 1987 ولديهم حقوق غير مستوفاة في العلاوات الخمس يشمل ذلك الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية للحصول على هذه العلاوات.

أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم من يونيو 1987 حتى يونيو 2006 ولم يحصلوا على العلاوات الخمس التي صرفت في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2021.

أصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 حتى يوليو 2015.

بوجود هذه الفئات يتم تعويض أصحاب المعاشات المشمولين بها عن الاستحقاقات التي فاتتهم في السنوات السابقة من خلال صرف العلاوات الخمس تأتي هذه العلاوات كتعويض لهم وتسهم في تحسين ظروفهم المالية مما يعكس الرعاية الاجتماعية المتبادلة بين الحكومة والمتقاعدين.