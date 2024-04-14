“أفخم سيارة في السوق”.. مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة Toyota Highlander

كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة تويوتا هايلاندر موديل 2024، وهي تعتبر جزءًا من فئة السيارات الكروس أوفر، تتميز هايلاندر بتصميم أنيق ومميز، حيث تجمع بين الأناقة والقوة في الوقت نفسه، وبالنظر إلى استخداماتها المتعددة، فإن هايلاندر تعتبر خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن سيارة تتناسب مع احتياجاتها المختلفة.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

المواصفات تويوتا هايلاندر 2024 مصابيح أمامية LED مصابيح خلفية LED إضاءة نهارية LED كشافات ضباب أمامية LED جنوط عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة عتبة معدنية للأبواب متوفرة شبك أمامي أسود مع إطار فضي فتحة سقف بانوراما باب خلفي كهربائي نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف زر تشغيل المحرك متوفر مقاعد جلد نظام التحكم الكهربائي في مقعد السائق متوفر نظام ذاكرة لمقعد السائق متوفر نظام تهوية للمقاعد الأمامية متوفر عجلة القيادة جلد متعددة الوظائف، تلسكوبية التحكم شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة إضاءة داخلية محيطية مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

محرك تويوتا هايلاندر موديل 2024