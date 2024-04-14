تكنولوجيا

“أفخم سيارة في السوق”.. مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة Toyota Highlander

صورة Salman Salmanمنذ 8 ساعات
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مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة
مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة تويوتا هايلاندر موديل 2024، وهي تعتبر جزءًا من فئة السيارات الكروس أوفر، تتميز هايلاندر بتصميم أنيق ومميز، حيث تجمع بين الأناقة والقوة في الوقت نفسه، وبالنظر إلى استخداماتها المتعددة، فإن هايلاندر تعتبر خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن سيارة تتناسب مع احتياجاتها المختلفة.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

المواصفات تويوتا هايلاندر 2024
مصابيح أمامية LED
مصابيح خلفية LED
إضاءة نهارية LED
كشافات ضباب أمامية LED
جنوط عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة
عتبة معدنية للأبواب متوفرة
شبك أمامي أسود مع إطار فضي
فتحة سقف بانوراما
باب خلفي كهربائي
نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي
مرايا جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف
زر تشغيل المحرك متوفر
مقاعد جلد
نظام التحكم الكهربائي في مقعد السائق متوفر
نظام ذاكرة لمقعد السائق متوفر
نظام تهوية للمقاعد الأمامية متوفر
عجلة القيادة جلد متعددة الوظائف، تلسكوبية التحكم
شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة
إضاءة داخلية محيطية
مرآة للرؤية الخلفية ذاتية التعتيم

محرك تويوتا هايلاندر موديل 2024

  • تعتمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 على محرك قوي بسعة 2500 سي سي يتكون من 4 أسطوانات، مما يمنحها القوة اللازمة للأداء الممتاز على الطرق المختلفة.
  • يبلغ أداء هذا المحرك ما يصل إلى 240 حصانا، مما يضمن استجابة سلسة وقوة دفع كافية لتلبية احتياجات القيادة اليومية.
  • تعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيك حيث تتمتع بتغيير سريع ومناسب لتحقيق أفضل أداء واقتصاد في استهلاك الوقود.
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صورة Salman Salmanمنذ 8 ساعات
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