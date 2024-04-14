تكنولوجيا
“أفخم سيارة في السوق”.. مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة Toyota Highlander
كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة تويوتا هايلاندر موديل 2024، وهي تعتبر جزءًا من فئة السيارات الكروس أوفر، تتميز هايلاندر بتصميم أنيق ومميز، حيث تجمع بين الأناقة والقوة في الوقت نفسه، وبالنظر إلى استخداماتها المتعددة، فإن هايلاندر تعتبر خيارًا مثاليًا للعائلات التي تبحث عن سيارة تتناسب مع احتياجاتها المختلفة.
مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة
محرك تويوتا هايلاندر موديل 2024
- تعتمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2024 على محرك قوي بسعة 2500 سي سي يتكون من 4 أسطوانات، مما يمنحها القوة اللازمة للأداء الممتاز على الطرق المختلفة.
- يبلغ أداء هذا المحرك ما يصل إلى 240 حصانا، مما يضمن استجابة سلسة وقوة دفع كافية لتلبية احتياجات القيادة اليومية.
- تعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيك حيث تتمتع بتغيير سريع ومناسب لتحقيق أفضل أداء واقتصاد في استهلاك الوقود.