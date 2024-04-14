رمضان خلص والأسعار في النازل…سعر الفراخ البيضا النهاردة كام؟ أسعار البيض والأجنحة والوراك

سعر الفراخ البيضا النهاردة هو سؤال يسأله الكثيرين يوميًا؛ نظرًا لعدم استقرار الأسعار واختلافها عن كل يوم، وتُعد الفراخ بجميع انواعها من أكثر ما يتغير سعره يوميًا بشكل مستمر، وهو ما يجعل الناس يبحثون يوميًا عن سعرها الجديد، وسنعرفك هنا بسعرها اليوم داخل الأسواق.

سعر الفراخ البيضا النهاردة

سنعرفك في السطور القادمة على سعر الفراخ البيضا النهاردة بالإضافة لغيرها من أنواع الفراخ الأخرى اليوم السبت على النحو التالي:

تتوفر الفراخ البيضاء بسعر يتراوح بين ٨٥ و٨٦ جنيه اليوم، ويتراوح سعرها بالنسبة للمستهلكين بين ٩٦ و٩٧ جنيه بالنسبة للكيلو.

تتوفر الفراخ البلدي بسعر ١٠٧ جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين ١١٥ و١٢٠ جنيه.

يصل سعر الفراخ الساسو حتى ٨٩ جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر حوالي ١٠٠ جنيه.

يصل ثمن الفراخ الأمهات البيضاء حتى ٧٢ جنيه بالنسبة للكيلو داخل المزرعة، ويتم بيعها بسعر ٨٠ جنيه للمستهلكين.

أسعار البانيه واجزاء الفراخ اليوم

سنوضح لك هنا أيضًا السعر الذي وصل له البانيه وسعر أجزاء الفراخ كذلك على النحو التالي:

يتراوح سعر الكيلو من البانيه بين ١٨٠ و١٩٠ جنيه بالنسبة للكيلو، ويمكن أن يزيد سعره وفقًا للمنطقة السكنية.

يتراوح سعر الوراك بين ٩٧ حتى ١٠٠ جنيه.

تتوفر القوانص والكبد بسعر وقدره ١٠٥ جنيه.

يتوفر الكيلو من الهياكل بسعر ٦٠ جنيه.

سجل جوز الحمام سعر ١٤٠ جنيه.

سجل البط سعر ١٤٠ جنيه.

وصل سعر الأرانب إلى ١٢٠ جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سنوضح لك هنا سعر كرتونة البيض بأنواعه على النحو التالي: