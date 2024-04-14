اشتريه ومش هتندم عليه|| مواصفات وسعر أوبو RENO 11 F 5G 📱 أقوى هواتف شركة oppo على الأطلاق

مواصفات وسعر أوبو RENO 11 F 5G الذي يُعتبر من أحدث أجهزة هواتف أوبو بالفئة المتوسطة، وينتظره العديد من الأشخاص؛ من أجل شرائه والاستمتاع بمميزاته ومواصفاته، وهو يأتي بألوان مميزة جدًا أيضًا، يستطيع كل شخص أن يختار الهاتف حسب لونه المُفضل أو المناسب له، وإذا كنت قد قررت شراء هذا الهاتف المميز؛ تابع قراءة السطور القادمة التي سنعرفك بها على مواصفاته وسعره.

مواصفات وسعر أوبو RENO 11 F 5G

تأتي مواصفات أوبو RENO 11 F 5G على النحو التالي:

يأتي الهاتف بوزن وقدره ١٨٢ جرام.

الخامات الخارجية للهاتف مصنوعة من البلاستيك.

الشاشة الخاصة به أموليد وهي بمقاس وقدره ٦.٧ بوصة.

نظام التشغيل الخاص به هو أندرويد ١٤.

مساحة تخزينه هي ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام، بالإضافة لمساحة تخزين ٢٥٦ جيجابايت مع ١٢ جيجا رام.

٣ كاميرات من الخلف، دقة الرئيسية ٥٠ ميجا بكسل، ودقة الثانية ٣٢ ميجا بكسل، ودقة الثالثة ٨ ميجا بكسل.

يكون مع الكاميرات الخلفية فلاش نوعه ليد، وهي تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160p @60fps، هذا بالإضافة لدعم المثبت الإلكتروني.

يدعم خاصية NFC.

بصمة الاصبع تتوفر تحت الشاشة.

يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه.

سعة البطارية ٥٠٠٠ مللي امبير وهي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يدعم الشحن السريع ٦٧ وات.

سعر أوبو RENO 11 F 5G

قامت شركة أوبو بتوفير هاتفها الجديد أوبو RENO 11 F 5G بنسخة وحيدة فقط داخل السوق المصري بمساحة تخزينية ٢٥٦ جيجابايت و١٢ جيجا رام، ولكنها لم تكشف عن السعر الرسمي له حتى الآن، ويتوفر هذا الهاتف لدى التجار بضمان دولي وبسعر وقدره ١٧٢٠٠ جنيه، وفيما يلي أسعاره ببعض العملات الأخرى: