ماهي خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 🇮🇶 + الشروط والمستندات اللازمة لاستخراج البطاقة

حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق يتم بشكل إلكتروني لتوفير وقت وجهد المواطنين بالعراق، فيمكنك الآن أن تحجز تلك البطاقة ببعض الخطوات الإلكترونية السهلة والبسيطة؛ لأنها هذه البطاقة الوطنية عبارة عن وثيقة رسمية تتميز بتوفير خدمات حكومية متعددة خلال أسرع وقت، وعلى أساس أهمية الأمر بالنسبة للكثير من المواطنين بالعراق، فإننا سنوضح هنا الخطوات اللازمة لحجز تلك البطاقة وشروط ذلك أيضًا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أوضحت الحكومة العراقية خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق؛ والتي تتم بخطوات سهلة لا تستغرق سوى بضع دقائق فحسب، ويتم هذا باتباع تلك الخطوات:

الدخول للموقع الخاص بمديرية الأحوال.

عن طريق النموذج الإلكتروني اكتب الاسم رباعيًا، محل الإقامة، تاريخ الميلاد، عدد الأشخاص المنتفعين والذين يزيد سنهم عن ١٢ سنة، رقم الهاتف بالإنجليزية.

اختر موعدًا تقوم به بالتوجه للمكتب الخاص بالأحوال المدنية، من أجل تقديم المستندات اللازمة ولتحصل على البطاقة الوطنية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

هناك شروط لازمة لأجل الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

امتلاك الجنسية العراقية.

توفر وثيقة رسمية مع الشخص توضح موقفه من الخدمة العسكرية.

دفع الرسوم لإكمال عملية الحجز بشكل إلكتروني.

المستندات اللازمة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

بعد أن تقوم باتباع الخطوات اللازمة لحجز البطاقة الوطنية؛ عليك أن تتوجه للمقر الخاص بمديرية الأحوال المدنية العراقية وفقًا للموعد المحدد لأجل تقديم المستندات اللازمة لاستخراج البطاقة، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي: