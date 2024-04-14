البنوك راجعة شغل خلاص||حدود السحب والإيداع من ماكينات ATM في مصر وسط التحفظات الاقتصادية

حدود السحب والإيداع من ماكينات ATM يسأل عنها الكثير من المواطنين حيث أتيحت البنوك المصرية لعملائها ميزة السحب النقدي من الحسابات الخاصة بهم من خلال استخدام ماكينة الصراف الآلي ATM وذلك خلال مدة إجازة عيد الفطر المبارك ولكن يجب ألا يزداد الحد الأقصى المسموح به للصرف يوميًا وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، وفيما يلي سوف نتعرف معكم كم الحد المسموح للسحب والايداع من ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

حدود السحب والإيداع من ماكينات ATM

مع بدء اجازة عيد الفطر المبارك 2024 من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 أبريل وحتى غدًا الأحد الموافق 14 ابريل الجاري تم تطبيق حدود السحب والايداع عبر ماكينات الصراف الآلي بمختلف البنوك المصرية وجاءت تلك الحدود القصوى للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي طبقًا لما حدده البنك المركزي المصري كالتالي:

تم تحديد حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي لتكون بمبلغ 20000 جنيه وهو الحد الأقصى يوميًا وهناك بعض البطاقات لا تسمح بمبلغ يزيد عن 15,000 جنيه.

أما بالنسبة لعملية إيداع الأموال عبر استخدام ماكينات الصراف الآلي فإن الحد الأقصى للإيداع هو 20000 جنيه يوميًا.

رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM

بعدما قررت البنوك المصرية وضع حدود قصوى على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بها والتي تتم بشكل يومي بهدف لتحفيز المواطنين على الدفع بشكل إلكتروني إما من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية أو عبر استخدام تطبيقات الموبايل البنكية أو من خلال استخدام البطاقات لماكينات POS المخصصة للتجار بدلا من استخدام الكاش وتداول النقود، قامت البنوك المصرية المختلفة بإضافة رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل سحبه من خلال ماكينات الصراف الآلي وذلك على البطاقات التي لم يتم إصدارها من البنك الذي تتبع له ماكينة ATM.