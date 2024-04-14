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“صندوق التقاعد الوطني mtess.gov.dz“ ما هو موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟ ونسبة الزيادة الجديدة
رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر، وجه رئيس الجمهورية الجزائري الحكومة لتطبيق العديد من برامج الدعم للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة الغلاء والصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالمتقاعدين الذين عملوا لسنوات طويلة بالقطاع العام وبذلوا جهود كبيرة لخدمة الدولة لذا صدر قرار جديد بزيادة رواتب المتقاعدين لتوفير دخل كافي لهم يمكنهم من خلاله تلبية كافة احتياجاتهم وعيش حياة كريمة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال آخر المعلومات حول الزيادة نسبتها وموعد صرفها.
ما هو موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟
خبر زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر كان مفاجأة سارة جدا لملايين المواطنين الذين يستفيدون من رواتب التقاعد وينتظر الكثيرون بفارغ الصبر صرف هذه الزيادة ويتساءلون باستمرار عن تفاصيل القرار وعن كل ما يتعلق به، لذا نبشرهم بصحة الخبر وأنه بالفعل بدأت إجراءات تطبيق الزيادة من قبل الحكومة بعد مناقشة مجلس الوزراء وتوجيه الرئيس، وكانت الشرارة تصريح المدير التنفيذي للصندوق الوطني عن الضرورة الملحة لزيادة رواتب التقاعد وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين خصوصا بعد ارتفاع الاسعار وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب شاملة الزيادة الجديدة في شهر مايو من العام 2024.
نسبة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر
تختلف نسبة زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر حسب الراتب الأساسي الذي يحصل عليه المتقاعد وتصل هذه النسبة الى 5%، ويحصل على أعلى نسبة وهي خمسة بالمائة المتقاعد الذي راتبه الشهري أقل من 20 الف دينار، أما المتقاعد الذي يتراوح راتبه بين 20 ألف و 50 ألف دينار فتسكون نسبة الزيادة أربعة بالمائة، أما الرواتب ما بين 50 الف و 80 ألف فنسبة الزيادة بها ثلاثة بالمائة، أما أقل نسبة زيادة وهي 2% فسيحصل عليها المتقاعد الذي يزيد راتبه عن 80 ألف دينار جزائري.