“صندوق التقاعد الوطني mtess.gov.dz“ ما هو موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟ ونسبة الزيادة الجديدة

ما هو موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024؟

خبر زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر كان مفاجأة سارة جدا لملايين المواطنين الذين يستفيدون من رواتب التقاعد وينتظر الكثيرون بفارغ الصبر صرف هذه الزيادة ويتساءلون باستمرار عن تفاصيل القرار وعن كل ما يتعلق به، لذا نبشرهم بصحة الخبر وأنه بالفعل بدأت إجراءات تطبيق الزيادة من قبل الحكومة بعد مناقشة مجلس الوزراء وتوجيه الرئيس، وكانت الشرارة تصريح المدير التنفيذي للصندوق الوطني عن الضرورة الملحة لزيادة رواتب التقاعد وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين خصوصا بعد ارتفاع الاسعار وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ومن المقرر أن يبدأ صرف الرواتب شاملة الزيادة الجديدة في شهر مايو من العام 2024.