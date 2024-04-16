هاتف شديد ويستحمل…مواصفات أوبو رينو 11f الجديد بكاميرا جبارة ويدعم 5G حالياًفي الأسواق المصرية

مواصفات أوبو رينو 11f هو أحد افضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها بمصر مؤخرًا من شركة اوبو وهو ضمن الهواتف المتوسطة ذات شاشة أموليد بدقة 120 هرتز ويستخدم الهاتف معالج من نوعية Mediatek Dimensity 7050، كما أنه يدعم وجود شبكات الجيل الخامس به كاميرا خلفية 64 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقه 32 ميجا بيكسل أما البطارية فهي بقوة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع وذلك بقوة 67 وات.

مواصفات أوبو رينو 11f

تتعدد مواصفات أوبو رينو 11f فهو يتميز دون غيره بالعديد من المواصفات المميزة والتي نلخصها في الآتي:

يتميز الهاتف بكونه يدعم خاصية اتصال الـ NFC.

وجود شريحتين للاتصال من نوعية Nano Sim.

الهاتف يدعم وجود شبكات الاتصال الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

أبعاد الهاتف مناسبة فهي عبارة عن 161.1 * 74.7 للعرض*7.5 ملم للسُمك، كذلك وزن الهاتف مناسب فهو يزن 177 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة الـ IP65.

يوجد بالشاشة ثقب في المنتصف وهي من نوعية أموليد ومساحتها 6.7 بوصة وجودتها 1080×2412 بكسل وذلك بمعدل كثافة للبيكسات 394 بيكسل لكل بوصة، كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث بسعة 120 جيجا هرتز.

ومن ضمن مواصفات شاشة أوبو رينو 11f أنها تدعم خاصية هامة وهي HDR10+ كما يوجد بها طبقة حماية على الشاشة من نوع Panda glass، ويصل سطوع الشاشة حتى 1100 شمعه.

مزايا هاتف أوبو رينو 11f

يتضمن هاتف أوبو رينو 11f العديد من المزايا والتي من بينها الآتي: