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هاتف شديد ويستحمل…مواصفات أوبو رينو 11f الجديد بكاميرا جبارة ويدعم 5G حالياًفي الأسواق المصرية
مواصفات أوبو رينو 11f هو أحد افضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها بمصر مؤخرًا من شركة اوبو وهو ضمن الهواتف المتوسطة ذات شاشة أموليد بدقة 120 هرتز ويستخدم الهاتف معالج من نوعية Mediatek Dimensity 7050، كما أنه يدعم وجود شبكات الجيل الخامس به كاميرا خلفية 64 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقه 32 ميجا بيكسل أما البطارية فهي بقوة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع وذلك بقوة 67 وات.
مواصفات أوبو رينو 11f
تتعدد مواصفات أوبو رينو 11f فهو يتميز دون غيره بالعديد من المواصفات المميزة والتي نلخصها في الآتي:
- يتميز الهاتف بكونه يدعم خاصية اتصال الـ NFC.
- وجود شريحتين للاتصال من نوعية Nano Sim.
- الهاتف يدعم وجود شبكات الاتصال الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.
- أبعاد الهاتف مناسبة فهي عبارة عن 161.1 * 74.7 للعرض*7.5 ملم للسُمك، كذلك وزن الهاتف مناسب فهو يزن 177 جرام.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة الـ IP65.
- يوجد بالشاشة ثقب في المنتصف وهي من نوعية أموليد ومساحتها 6.7 بوصة وجودتها 1080×2412 بكسل وذلك بمعدل كثافة للبيكسات 394 بيكسل لكل بوصة، كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث بسعة 120 جيجا هرتز.
- ومن ضمن مواصفات شاشة أوبو رينو 11f أنها تدعم خاصية هامة وهي HDR10+ كما يوجد بها طبقة حماية على الشاشة من نوع Panda glass، ويصل سطوع الشاشة حتى 1100 شمعه.
مزايا هاتف أوبو رينو 11f
يتضمن هاتف أوبو رينو 11f العديد من المزايا والتي من بينها الآتي:
- يتميز الهاتف بأنه يتيح إمكانية زيادة المساحة التخزينية به من خلال إضافة كارت ميموري، حيث أنه يوضع في المكان المخصص للشريحة الثانية.
- معالج الهاتف قوي وهو من نوعية Dimensity 7050 ومقدم من شركة ميدياتيك، وهو بتكنولوجيا 6 نانو، كما يأتي معالج رسومي بالهاتف من نوعية Mali-G68 MC4، وهذا المعالج هو نفس ذات المعالج المستخدم في هواتف Reno 11 5G و Reno 10 5G.
- دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 32 ميجا بيكسل كما يوجد بها فتحة عدسة F/2.4.
- أما الكاميرا الخلفية للهاتف فهي مزدوجة والكاميرا الأولى منها دقتها 64 ميجا بكسل وهي أيضاً تأتي بفتحة عدسة F/1.7 وتعتبر هذه هي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 8 ميجا وأيضًا بفتحة عدسة F/2.2 وهي مخصصة بالتصوير الواسع، هناك كاميرا ثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي مخصصة للمايكرو كما يوجد فلاش من نوع ليد فلاش.
- الهاتف ضمن فئة الهواتف الاقتصادية ولهذا سعر في مصر للهاتف بنسخه 256 جيجا وكذلك 8 جيجا رام سعر 12700 جنيه وسوف يحصل العميل على ضمان دولي.
- سعر الهاتف بالإمارات سعة 256 جيجا و8 جيجا رام هو 1200 درهم.