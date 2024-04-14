اسعار علف الدواجن اليوم الاثنين 15 ابريل 2024 للمستهلك وللتجار في جميع الاسواق المحلية

يعتبر العلف من أهم العوامل التي تؤثر في صناعة تربية الدواجن في الأسواق المحلية حيث يزداد اهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة أسعاره اليوم فهم هذه الأسعار يلعب دور حيوي في تحديد تكاليف إنتاج الدواجن وبالتالي يؤثر على أسعارها في الأسواق المحلية توفير العلف بأسعار معقولة يعتبر أمر أساسي للمزارعين والمربين حيث يؤثر مباشرة على ربحيتهم واستدامة أعمالهم لذلك يسعى الكثيرون إلى متابعة تغيرات أسعار العلف بانتظام من خلال فهم أسعار العلف اليوم يمكن للمزارعين والمربين تقييم تكاليف إنتاج الدواجن بشكل أفضل واتخاذ القرارات المناسبة بناءا على الظروف الحالية للسوق.

اسعار علف الدواجن اليوم الاثنين 15 ابريل 2024

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا البديل أحدث أسعار العلف المتداولة في الأسواق المحلية في الاثنين 15 من ابريل 2024.

بدأت الأسعار بسعر طن العلف البادي اليوم والذي وصل إلى 23 ألف جنيه مصري أما سعر طن العلف النامي فقد بلغ 22700 جنيه مصري فيما بلغ سعر طن العلف ناهي 22600 جنيه مصري.

وعلى صعيد العلف البادي النامي سجل سعر الطن اليوم 22 ألف جنيه مصري بينما وصل سعر الطن من العلف الأبيض إلى 19700 جنيه مصري أما سعر طن علف البياض 16 فبلغ اليوم 20200 جنيه مصري وسجل سعر طن العلف الأبيض اليوم 20500 جنيه مصري.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

بعد أن قدمنا لكم سعر العلف اليوم الاثنين 15 من ابريل 2024 سنتناول الآن سعر طن الذرة الصفراء في الأسواق: