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جوال قوي بمميزات جبارة//سعر ومواصفات هاتف vivo v29 الجديد ||شركة فيفو تغزو الأسواق بأقل الأسعار
مواصفات هاتف vivo v29 وهو أحدث الإصدارات المقدمة من شركة فيفو ضمن الفئة المتوسطة من الهواتف، يتميز الهاتف بأنه ذات تصميم أنيق وشاشة كبيرة من نوع أموليد ذات المساحة الكبيرة ودقة FHD وهي بمعدل تحديث 120Hz، والهاتف به كاميرا خلفية بمساحة 64 ميجا بيكسل، كما يوجد بها مثبت بصري وكذلك كاميرا أمامية بسعر 50 ميجا بيكسل، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول هاتف vivo v29 ومواصفاته.
مواصفات هاتف vivo v29
هاتف vivo v29 يتميز بالعديد من المواصفات الهامة والتي جعلت الكثير من المستخدمين يرغبون في الحصول عليه واقتنائه ومن أهم تلك المواصفات التالية:
- الهاتف يستخدم معالج قوي وهو من نوعية Snapdragon 695 5G كما به ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، أما بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 256.
- الهاتف يدعم تركيب شبكات الجيل الرابع والخامس.
- كما يدعم عملية الشحن السريع وذلك بقوة 44 وات.
- يدعم vivo v29 إضافة شريحتين إتصال وذلك من نوعية Nano Sim.
- كما يدعم إضافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني وكذلك الجيل الثالث مرورا بالجيل الخامس.
- أبعاد الهاتف مناسبة فهي عبارة عن 162.4 طول× عرض 74.9×7.7 ملم سُمك، أما بالنسبة لوزن الهاتف فهو يزن 190 جرام.
مزايا هاتف vivo v29
هناك العديد من المزايا الرائعة التي تتوفر بهاتف vivo v29 والتي من بينها الآتي:
- استخدم في صنع الهاتف خامات من الزجاج أما الإطار تم صنعه من البلاستيك.
- الهاتف مقاوم للماء وذلك بفضل IP54.
- شاشة الهاتف تتميز بوجود ثقب في منتصفها وهي من نوعية أموليد ومساحتها 6.67 انش ودقتها 1080×2400 بكسل وذلك بمعدل كثافة 395 بيكسل للإنش الواحد.
- شاشة الهاتف يدعم معدل التحديث 120 جيجا هرتز وسطوعها حوالي 1150 شمعة.
- يوجد بالهاتف ذاكرة صلبة ذات سعة 256 جيجا بايت وهي من نوع UFS 2.2، أما الذاكرة العشوائية فهي بسعة 8 جيجا بايت.
- الهاتف يعد أحد الهواتف ضمن الفئة الاقتصادية حيث أن سعره في مصر بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت بسعر 13300 جنيه مصري وهذا السعر مناسب مقابل المزايا العديدة به.