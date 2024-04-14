جوال قوي بمميزات جبارة//سعر ومواصفات هاتف vivo v29 الجديد ||شركة فيفو تغزو الأسواق بأقل الأسعار

مواصفات هاتف vivo v29 وهو أحدث الإصدارات المقدمة من شركة فيفو ضمن الفئة المتوسطة من الهواتف، يتميز الهاتف بأنه ذات تصميم أنيق وشاشة كبيرة من نوع أموليد ذات المساحة الكبيرة ودقة FHD وهي بمعدل تحديث 120Hz، والهاتف به كاميرا خلفية بمساحة 64 ميجا بيكسل، كما يوجد بها مثبت بصري وكذلك كاميرا أمامية بسعر 50 ميجا بيكسل، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على المزيد من التفاصيل حول هاتف vivo v29 ومواصفاته.

مواصفات هاتف vivo v29

هاتف vivo v29 يتميز بالعديد من المواصفات الهامة والتي جعلت الكثير من المستخدمين يرغبون في الحصول عليه واقتنائه ومن أهم تلك المواصفات التالية:

الهاتف يستخدم معالج قوي وهو من نوعية Snapdragon 695 5G كما به ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، أما بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 256.

الهاتف يدعم تركيب شبكات الجيل الرابع والخامس.

كما يدعم عملية الشحن السريع وذلك بقوة 44 وات.

يدعم vivo v29 إضافة شريحتين إتصال وذلك من نوعية Nano Sim.

كما يدعم إضافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني وكذلك الجيل الثالث مرورا بالجيل الخامس.

أبعاد الهاتف مناسبة فهي عبارة عن 162.4 طول× عرض 74.9×7.7 ملم سُمك، أما بالنسبة لوزن الهاتف فهو يزن 190 جرام.

مزايا هاتف vivo v29

هناك العديد من المزايا الرائعة التي تتوفر بهاتف vivo v29 والتي من بينها الآتي: