سعر السكر والزيت والارز بالسوق المصري اليوم الأحد 14 أبريل 2024

في بداية الأسبوع يتجه العديد من المواطنين نحو الأسواق لشراء السلع الأساسية لتلبية احتياجاتهم الغذائية ومن بين هذه السلع الأرز والسكر والزيت يظهر الأحد تباينا في أسعار بعض السلع مما يدفع الناس إلى البحث عن أفضل العروض والأسعار المناسبة لهم يسعى موقع “البديل لتوفير معلومات دقيقة حول أسعار السلع الأساسية في الأسواق يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 باستناد إلى آخر تحديث للأسعار المتاحة في بوابة مجلس الوزراء يظهر الاهتمام المتزايد بمعرفة الأسعار الحالية للسلع الأساسية الحاجة الملحة للمواطنين في التخطيط لميزانياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية يشتمل هذا الاهتمام على متابعة تغيرات الأسعار والتباينات التي قد تحدث يوميا وخاصة في بداية الأسبوع حيث تكثر عروض التخفيضات والتخفيضات.

سعر السكر والزيت والارز

أسعار المواد الغذائية اليوم: