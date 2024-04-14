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سعر السكر والزيت والارز بالسوق المصري اليوم الأحد 14 أبريل 2024
في بداية الأسبوع يتجه العديد من المواطنين نحو الأسواق لشراء السلع الأساسية لتلبية احتياجاتهم الغذائية ومن بين هذه السلع الأرز والسكر والزيت يظهر الأحد تباينا في أسعار بعض السلع مما يدفع الناس إلى البحث عن أفضل العروض والأسعار المناسبة لهم يسعى موقع “البديل لتوفير معلومات دقيقة حول أسعار السلع الأساسية في الأسواق يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 باستناد إلى آخر تحديث للأسعار المتاحة في بوابة مجلس الوزراء يظهر الاهتمام المتزايد بمعرفة الأسعار الحالية للسلع الأساسية الحاجة الملحة للمواطنين في التخطيط لميزانياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية يشتمل هذا الاهتمام على متابعة تغيرات الأسعار والتباينات التي قد تحدث يوميا وخاصة في بداية الأسبوع حيث تكثر عروض التخفيضات والتخفيضات.
سعر السكر والزيت والارز
أسعار المواد الغذائية اليوم:
- سعر الأرز المعبأ: بلغ سعر الأرز المعبأ في تاريخ 13 إبريل 2024 مبلغ 34.41 جنيه للكيلو.
- سعر الفول المعبأ: سجل سعر الفول المعبأ في نفس التاريخ 13 إبريل 2024 مبلغ 59.16 جنيه للكيلو.
- سعر الدقيق المعبأ: كان سعر الدقيق المعبأ في اليوم نفسه 13 إبريل 2024 مبلغ 28.88 جنيه للكيلو.
- سعر زيت عباد الشمس: سجل سعر زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة في نفس التاريخ بمبلغ 92.48 جنيه للتر.
- سعر السكر المعبأ: بلغ سعر السكر المعبأ في اليوم ذاته 13 إبريل 2024 مبلغ 40.84 جنيه للكيلو.
- سعر المكرونة المعبأة: سجلت سعر المكرونة المعبأة في نفس التاريخ بمبلغ 31.55 جنيه للكيلو.
- سعر العدس المعبأ: كان سعر العدس المعبأ صحيحا في 13 إبريل 2024 مبلغ 67 جنيه للكيلو.
- سعر زيت الذرة: وصل سعر زيت الذرة في اليوم نفسه 13 إبريل 2024 إلى 126.48 جنيه للتر.
- سعر البيض البلدي: بلغ سعر البيض البلدي في نفس التاريخ 13 إبريل 2024 مبلغ 6.35 جنيه للبيضة.