عشان اكلة الرنجة تكمل.. طريقة تحضير سلطة الرنجة الممتازة.. اعمليها وفرحي العيلة

سلطة الرنجة بالطحينة هي واحدة من أشهر الأطباق العربية التي تقدم كمقبلات أو وجبة خفيف، تتميز بنكهتها اللذيذة وفوائدها الغذائية العديدة، حيث تحتوي الرنجة على البروتينات والفيتامينات والمعادن، الطحينة تضيف نكهة خاصة وتزود الجسم بالدهون الصحية والأحماض الأمينية، على الرغم من تقديم هذه السلطة في المطاعم بأسعار مرتفعة، إلا أنه يُمكن تحضيرها بسهولة وبتكلفة أقل في المنزل.

مكونات سلطة الرنجة بالطحينة

المكونات اللازمة لتحضير سلطة الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

رنجة.

نصف كوب من الطحين.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بصل مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة الرنجة

الخطوات اللازمة لتحضير سلطة الرنجة للحصول على طعم لذيذ تكون كالتالي:

في وعاء، قومي بخلط الطحينة مع عصير الليمون، الخل، زيت الزيتون، الثوم، البصل، الكمون والفلفل الأسود.

بعد تنظيفها وتقطيعها، ضعي الرنجة في الخليط وامزجي حتى تمتزج المكونات.

قدم السلطة باردة ويمكنك إضافة بعض الخضروات المفضلة لديك مثل الفلفل، البصل الأخضر أو البقدونس.

فوائد الرنجة

تحتوي الرنجة على العديد من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة وهي كالآتي:

مصدر جيد للبروتين الذي يعمل على بناء وتجديد الأنسجة في الجسم.

تعزز هذه الأحماض صحة القلب والأوعية الدموية، وتُقلّل من احتمالية إصابة الشخص بأمراض القلب.

تحتوي الرنجة على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم مثل الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين د والسيلينيوم والفوسفور.

تحتوي البهارات على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

طريقة تحضير سلطة رنجة بالخضروات

تتميز الرنجة بالخضروات بالطعم المميز لمحبي الخضروات والفلفل الحار ويتم تحضيرها بالخطوات التالية: