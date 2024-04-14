تعليم ممتاز لعيالك| السن الرسمي للتقديم بالمدارس اليابانية 🇯🇵 2024//شروط الالتحاق بالمدرسة اليابانية

السن الرسمي للتقديم بالمدارس اليابانية يزيد بحث أولياء الأمور عنها؛ لكي يستطيعوا أن يقوموا بالتقديم لأبنائهم بهذه المدارس، وذلك بعدما أعلنت بأن الدراسة بها ستبدأ بهذا الشهر؛ ولذا فإن الكثير من أولياء الأمور يريدون أن يعرفوا السن اللازم للتقديم، لأنه من أهم الشروط للتقديم؛ فلا يتم قبول طالب إذا ما كان سنه أقل من السن المطلوب للصف الذي يقوم بالتقديم به أو كان سنه أكبر، وهو ما سنعرفك عليه بالسطور القادمة من هذا المقال، بالإضافة إلى تعريفك بالموعد الذي سيبدأ به التقديم بالمدارس اليابانية.

السن الرسمي للتقديم بالمدارس اليابانية

سنوضح لك في النقاط التالية السن الرسمي للتقديم بالمدارس اليابانية، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه على النحو التالي:

يبدأ القبول برياض الأطفال من سن ٤ إلى سن ٥ أعوام.

يبدأ القبول بالمستوى الثاني برياض الأطفال من عمر ٥ إلى ٦ أعوام.

يبدأ القبول في الصف الأول الابتدائي من سن ٦ إلى ٧ أعوام.

يبدأ القبول في الصف الثاني الابتدائي من سن ٧ إلى ٨ أعوام.

يبدأ القبول في الصف الثالث الابتدائي من سن ٨ إلى ٩ أعوام.

موعد للتقديم في المدارس اليابانية

قامت المدارس اليابانية بالإعلان عن الموعد الذي سيبدأ به التقديم واستقبال الطلبة الجدد بها، والذي سيكون في منتصف الشهر الحالي، وقد قامت المدرسة بإيضاح أنه توجد شروط لازمة للقبول، ومن أهم تلك الشروط هو قبول الأكبر عمرًا حسب الكثافة المتوفرة بالمدارس، وسيتم التقديم أيضًا عن طريق الموقع الخاص بالمدارس اليابانية، وقد شددت المدرسة على عدم وجود تحويلات مباشرة.