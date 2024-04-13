الأسماء كلها نزلت.. كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الأخيرة في العراق 2024

يتردد بحث كبير عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أن كل شخص يوجد اسمه في الرعاية الاجتماعية بدا الذهاب إلى صرف هذه الرواتب، لأنه من أفضل برامج الدعم التي وفرتها الحكومة العراقية بغرض مساعدة العائلات الفقيرة التي دخلها محدود في دولة العراق، فسوف نتعرف مع بعض اليوم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة التي وضعتها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى معرفة الفئات المستحقة من هذا البرنامج.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024

توجد بعض الأشخاص المستحقة بالفعل لدعم الرعاية الاجتماعية بعد أن تتأكد جهات المهنية في العراق على هؤلاء الأشخاص لمعرفة مدى استحقاقها من الدعم فيجب تحدي، وتم تحديد الأشخاص وهم كالتالي:

المرأة الأرملة و المرأة المطلقة المسجلين في تحويل المدنية.

الأفراد المتزوجة كانت لا تملك أي عمل.

النساء المتزوجة المحكوم على زوجها بالسجن.

المرأة التي تزيد أعمارها عن 55 عام وعلى الرجال الذين تعدوا الستين عام.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت وزارة العدل الشؤون الاجتماعية في العراق بإتاحة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حتى يتعرفوا على أسمائهم موجودة أم لا عبر منصة مظلتي وجاءت خطوات هذه الخدمة كالآتي:

يتم التوجه في البداية إلى منصة مظلتي من هذا الرابط هنا.

ثم النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على خانة أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعدها تحدد المحافظة المتوفر بها.

ثم النقر على تحميل ملف على تحميل.

يتم النظر في الأسماء والبحث عن أسمك موجوداً أم لا.

منصة مظلتي الإلكترونية في العراق توفر إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهي الوجبة السابعة، وهم الذين قدّموا طلباتهم عبر التسجيل في المنصة في وقت سابق، إذ يُتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المشمولين في الرعاية الاجتماعية لشهر أبريل قريبا.