تعرف على مواصفات هاتف شاومي 14 ألترا || هاتف جديد في الفئة السعرية المتوسطة من Xiaomi

مواصفات هاتف شاومي 14 ألترا الذي تم إطلاقه خلال شهر مارس الماضي 2024 وذلك ضمن فعاليات مؤتمر MWC 24 يعد هو أقوى الهواتف من شاومي الذي تم إصداره هذا العام، حيث يأتي بكاميرا خلفية تتكون من 4 عدسات ذات دقة 50 ميجا بيكسل ويستخدم الهاتف معالج كوالكم مع ذاكرة داخلية حتى 1024 جيجا بايت، كما أن بطارية الهاتف بسعة 5000 ملي أمبير ويأتي معه شاحن سريع بقوة 90 وات ضمن علبة الجهاز المرفقة للهاتف، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على تفاصيل الهاتف ومميزاته وسعره بالوطن العربي.

مواصفات هاتف شاومي 14 ألترا

هناك العديد من مواصفات هاتف شاومي التي سأل عنها الراغبين في اقتنائه، فهو يتضمن العديد من المواصفات المثالية التي جعلته الهاتف الأفضل الذي تم إصداره من قبل شاومي لهذا العام 2024 ومن ضمن مواصفات الهاتف ما يلي:

ظهر الهاتف مصنوع من الجلد أو الزجاج أما الإطار الجانبي فتم صنعه من خامة الألومنيوم أو خامة التيتانيوم.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان منها الأسود أو الأزرق أو الأبيض.

وزن الهاتف هو 219 جرام أو 224 جرام او 299 جرام وذلك حسب خامات المستخدمة للتصنيع، أما أبعاد الهاتف فهي عبارة عن طول 161. 4 سم والعرض 75.3 سم وسُمك الهاتف 9.2 ملم.

يتيح على الهاتف تركيب شريحة للاتصال وذلك بمقاس نانو، كما أنه يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس للاتصال.

الهاتف يتميز بأنه مقاوم للماء والغبار وذلك بمعيار IP68، أما بالنسبة لمقاومة الهاتف للماء فهي حتى بعد 1.5 م تحت الماء لمدة نصف ساعة.

نوعية الشاشة هي LTPO AMOLED وسمكها 6.73 بوصة أما دقتها فهي 1440X3200 بيكسل، وكثافة البيكسلات هي 522 للبوصة الواحدة.

مزايا هاتف شاومي 14 ألترا

يوجد العديد من المزايا لهاتف شاومي 14 الترا وlk مواصفات هاتف شاومي 14 ألترا التي من بينها الآتي:

أضافت شاومي طبقة حماية على شاشة الهاتف وهي Shield Glass وذلك لحماية الهاتف من الصدمات والخدوش.

سطوع الشاشة حتى 3000 نتس والألوان حتى 68 مليار لون.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد ،14 كما يستخدم واجهة هواتف شاومي الجديدة وهي HyperOS.

معالج الهاتف من نوع كوالكوم سناب دراجون 8 وهو الجيل الثالث الذي يتميز بأنه ثماني النواة وذاك تردد 3.3 فهذا المعالج هو نفس المعالج المستخدم في هواتف سامسونج S24 الترا.

ويتوفر الهاتف بعدة سعات مختلفة وهي سعة 1014 جيجا بايت أو 516 جيجا بايت أو بسعات 256 جيجا بايت أما الذاكرة العشوائية به فهي 16 أو 12 جيجا بايت.

يعمل الهاتف بميزة بصمة الإصبع المدمجة وهي موجودة أسفل الشاشة وتعتبر وسيلة أمان أساسية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى.

سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra

يختلف سعر الهاتف شاومي 14 الترا من دولة إلى أخرى على مستوى الوطن العربي وذلك كالآتي: