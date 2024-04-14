ماسك الكركم لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد بأبسط المكونات بالمنزل

ماسك الكركم ، هو من أقوى أنواع الماسكات الطبيعية التي يتم تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ويحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة في العناية بالبشرة، حيث تعمل على تبيض الوجه وتعمل على التخلص من التجاعيد وتجعل البشرة صافية وأكثر نضرة وشبابا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على خطوات تحضير ماسك الكركم الطبيعي بالمنزل بأبسط طريقة.

مكونات عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة

يتم تحضير الماسك من مكونات بسيطة البسيطة التي نجدها متوفرة بالمنزل وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الصبار.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة العمل

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لتحضير ماسك الكركم المنزلي لتبييض البشرة وهي كالتالي:-

في طبق نضيف ملعقتين من الزبادي، ثم نضيف ملعقتين من جل الصبار. نضيف الكركم ونخلط المكونات حتي تمتزج جيدا مع بعضها البعض ويصبح الخليط كريمي. نضع الخليط لمدة عشر دقائق داخل الثلاجة قبل الاستخدام.

طريقة استخدام ماسك الكركم

نقوم بتوزيع الماسك باستخدام فرشاة نظيفة على الوجه والرقبة مع مراعاة تنظيف الوجه جيداً بالماء الفاتر قبل وضع الماسك، يترك الماسك حوالي ٣٠دقيقة حتي يجف، بعد مرور ٣٠ دقيقة نزيل الماسك باستخدام قطنة مبللة بالماء الفاتر ثم يغسل الوجه بعدها بالماء البارد، ثم نرطب الوجه بأي كريم مرطب مناسب للوجه أو يمكننا استخدام زيت اللوز الحلو لترطيب الوجه، يستخدم الماسك مرتين أسبوعياً، يفضل استخدام الماسك بشكل دائم حتى نحصل على بشرة تكثر نضارة وحيوية.