فرحة عارمة للموظفين.. رسميا تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الجديد 2024 !!

تميز عمل الحكومة في السنوات الأخيرة بتحديثات كبيرة في القوانين التي تؤثر على مصالح المواطنين بشكل كبير، ورغم تأخر هذه الخطوة بشكل كبير، إلا أنها كانت ضرورية لمواكبة العصر الحالي، واحدة من القوانين الهامة التي أُجريت عليها تعديلات هو قانون العمل، حيث تم تعديل العديد من المواد لتتلاءم مع احتياجات الوقت الحالي.

قانون العمل الجديد لعام 2024

يثير العديد من المواطنين المصريين، وخاصة الموظفين، استفسارات حول قانون العمل الجديد لعام 2024 بعد تعديلاته المتعددة، واستجابة لهؤلاء، جاء الرد كالتالي:

إحدى النقاط الرئيسية المشار اليها وشرحت في قانون العمل الجديد هي سن الخروج على المعاش، حيث يُسمح الآن لصاحب العمل بخروج موظفيه على المعاش عند بلوغهم سن الستين، ولا يحق لجهة العمل فصلهم قبل بلوغ هذا السن وفقًا لأحكام القانون.

إذا نظرنا إلى الجانب الآخر، نجد أن القانون الجديد للعمل قد ذكر أيضًا موضوع المكافأة نهاية الخدمة، وهذا حق من حقوق العمال والموظفين، حيث قضوا سنوات في خدمة بلدهم.

وقد تم الكشف مؤخرًا عن كيفية حساب المكافأة، حيث تشمل نصف شهر لكل خمس سنوات في العمل، وشهر كامل لكل سنة بعد ذلك في الخدمة.

كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة

هناك حالتان حيث يتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وتلك الحالتان هما:

في الحالة الأولى: إذا كانت مدة العمل خمس سنوات، يتم احتساب راتب 21 يومًا لكل عام بدلاً من 30 يومًا

في الحالة الثانية: إذا تجاوزت خدمة الموظف خمس سنوات، سيتم حساب مكافأة السنوات الأولى بناءً على 21 يوماً لكل سنة، بالإضافة إلى راتب يومي عمل 30 يوماً لكل سنة تزيد عن الخمس سنوات.

مميزات قانون العمل الجديد