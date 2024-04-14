“onefd.edu.dz“رابط استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب 2024 بالجزائر 

استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب، يبحث الكثير من الطلاب الجزائرين المرشحين لخوض اختبار اثبات المستوى عن كيفية استخراج استدعاء المراسلة، وللتيسير على الطلاب وتوفير وقتهم وجهودهم أتاح الديوان الوطني للتعليم والتكوين إمكانية استخراج الاستدعاء عبر الانترنت بطريقة سهلة ومن خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط استخراج الاستدعاء والخطوات المتبعة وأهم التعليمات قبل خوض الامتحان.

رابط استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب 2024 بالجزائر بإمكان الطلاب المقبلين على امتحان المستوى بالجزائر أن يستخرجوا بسهولة تامة استدعاء المراسلة عبر الانترنت من خلال موقع onfed الالكتروني للتعليم عن بعد وذلك وفقا للإعلان الصادر عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين والذي وضح طريقة وخطوات استخراج استدعاء المراسلة، وفيما يلي نستعرض لكم كيفية استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب : الدخول الى موقع onfed للتعليم عن بعد بالضغط على هذا الرابط.

حدد المحافظة التي يتبعها الطالب.

في الخانة المخصصة ادخل رقم التسجيل الخاص بالطالب.

سيطلب منك كتابة تاريخ الميلاد، اكتبه في المكان المحدد بشكل دقيق .

اعد كتابة الرمز المرئي للتحقق.

سيظهر أمامك استدعاء المراسلة بالاسم والقب قم بطباعته لاستخدامه عند الحاجة.

تعليمات هامة قبل دخول امتحان المراسلة

قبل الدخول لامتحان المراسلة على الطلاب المتقدمين الاطلاع على لوائح وقوانين الاختبار حتى يتم الالتزام بها بشكل تام ولا يتعرض الطالب لأي عقوبة كإلغاء امتحانه مثلا، وفيما يلي أهم التعليمات :