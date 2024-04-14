بسعر ولا في الاحلام.. تعرف على مواصفات هاتف Tecno Spark 10 Pro.. صاحب الكاميرا الذهبية!!

أطلقت شركة تكنو هاتفاً جديداً وطُلب من الناس التعرف على سعره ومواصفاته ومزاياه، ولقبوه بآيفون الغلابة من تكنو، يحمل الهاتف اسم Tecno Spark 10 Pro وسنقدم لكم عبر موقعنا أهم المواصفات والمزايا التي يتمتع بها الهاتف.

ميزات هاتف Tecno Spark 10 Pro

يتميز الهاتف المحمول Tecno Spark 10 Pro بالعديد من الميزات الرائعة، وسنستعرض لكم فيما يلي أفضل هذه الميزات:

يتميز الهاتف Tecno Spark 10 Pro بتصميمه الجميل حيث تم صناعته بالكامل من البلاستيك.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع للاتصال.

نظام التشغيل أندرويد 13 هو الأحدث، وتأتي واجهة المستخدم HIOS 12.6 مع مجموعة متنوعة من الميزات.

زيادة سعة البطارية وطاقتها تعني أنها ستدوم لفترة طويلة جدًا وستسمح لك بالاستخدام لفترة طويلة.

الكاميرا الخلفية تقدم تجربة جيدة.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 واط.

تدعم الشبكات اللاسلكية – تقنية البلوتوث – الواي فاي المباشر – نقطة الوصول.

الذاكرة الداخلية 256/128 جيجا بايت

الذاكرة العشوائية 8/4 جيجا بايت.

يمكن زيادة قدرة التخزين عن طريق إضافة بطاقة Micro SD خارجية.

يعزز الهاتفُ تصويرَ الفيديوهاتِ بجودةِ FHD بكاميرتيه الأمامية والخلفية.

الهاتف يد الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية ذات العدسة المزدوجة 50+0.08 ميجا بكسل.

منفذ ال 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

الجهاز يأتي بشاشة LCD بمقاس 6.8 إنش ودقة تبلغ 1080*2460 بكسل ونسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 85.6 ٪، مع معدل تحديث 395 بكسل.

يحتوي الهاتف على مستشعر للتسارع ومستشعر للتقارب ومستشعر للبوصلة.

المعالج المدمج في الهاتف يعمل بشكل جيد ويوفر أداء ممتاز.

سعر هاتف Tecno Spark 10 Pro

هناك عدد كبير من الأشخاص يبحث عن سعر شراء هاتف Tecno Spark 10 Pro لذلك سوف نطرح لكم سعر الهاتف في الأسواق العالمية والأسواق السعودية: