“الحق اشتري في خصومات العيد” عروض كارفور اليوم الاثنين 15 ابريل 2024 خصومات تصل الي 30 %

يعتبر هايبر كارفور من بين أكبر وأفضل المولات التجارية في جمهورية مصر العربية حيث يتميز بتقديم مجموعة هائلة من المنتجات والسلع وتوفير عروض خاصة خلال شهر أبريل تلبي عروض كارفور احتياجات المستهلكين بشكل شامل مما يجعلها وجهة مفضلة للتسوق لدى الكثيرين يسعى هايبر كارفور باستمرار إلى جذب عدد كبير من المستهلكين من خلال تقديم عروض وخصومات مغرية على مجموعة متنوعة من المنتجات تلك العروض تأتي في أوقات مختلفة خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات بهدف تلبية احتياجات العملاء وجعل تجربة التسوق لديهم ممتعة واقتصادية بفضل تنوع السلع والمنتجات المتوفرة في هايبر كارفور، يمكن للمستهلكين العثور على كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر وذلك بأسعار مناسبة وعروض تنافسية.

عروض كارفور اليوم الاثنين 15 ابريل 2024

هايبر كارفور يقدم العديد من العروض المذهلة على مجموعة متنوعة من المنتجات خلال احتفالات عيد الفطر بما في ذلك:

خدادية محشوة بالفايبر الأبيض الناعم، بسعر مخفض وصل إلى 100 جنيه بعد الخصم.

مكنسة من ماركة فاكيوم بسعر مناسب بلغ 4000 جنيه بعد الخصم.

بطانية من ماركة فليس بسعر مخفض وصل إلى 300 جنيه بعد الخصم.

تخفيضات على الأحذية الرياضية حيث يبدأ السعر من 160 جنيه على الأقل.

عرض يشمل قطعتين من البلوفر الرجالي بسعر مخفض وصل إلى 200 جنيه بعد الخصم.

بطانية من ماركة مورانو بسعر مخفض وصل إلى 1600 جنيه بعد الخصم.

تلك العروض تعكس التزام هايبر كارفور بتقديم الجودة بأسعار مناسبة خلال موسم الاحتفالات مما يساعد العملاء على الاستمتاع بتجربة تسوق مريحة وميسرة وفعالة من الناحية الاقتصادية.

عروض كارفور عيد الفطر 2024

هايبر كارفور يقدم مجموعة واسعة من العروض المذهلة على الأجهزة الكهربائية المتنوعة التي يقدمها حاليا وتشمل:

شاشة من شارب بحجم يصل إلى 55 بوصة بسعر مخفض وصل إلى 19000 جنيه بعد الخصم.

شاشة من تورنيدو بحجم يصل إلى 32 بوصة بسعر مخفض وصل إلى 7000 جنيه بعد الخصم.

غسالات الأطباق حيث يبدأ السعر الأدنى من 21700 جنيه بعد الخصم.

غسالة أطباق من بيكو بسعر يصل إلى 21000 جنيه بعد الخصم.

غسالة من ال جي بسعة 8k بسعر يصل إلى 27000 جنيه.

تلك العروض تعكس التزام هايبر كارفور بتوفير أفضل الأجهزة الكهربائية بأسعار منافسة مما يسهل على العملاء تحقيق احتياجاتهم بكفاءة واقتصاد.