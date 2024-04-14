الايام بتجري خد بالك.. موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة وكل المحافظات وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بعد أيام من الآن وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم رسميا، ليبدأ الطلاب في الاستعداد لهذا الحدث من خلال تكثيف ساعات المذاكرة والمراجعة، واليكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 خلال السطور القادمة.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

وعن امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم، أن ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية سينطلق بداية من الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل في جميع المحافظات المصرية على حد السواء، وتستمر المديريات والإدارات التعليمية تستمر في عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 على مدار الشهر نفسه، كاشفة أنه من المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية في إعلان جدول الامتحانات قريبا وسيتم ارساله لجميع المدارس، حيث تتكفل كل مديرية على حدى باعلان الجدول الخاص بها.

ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما كشفت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي جائت على النحو التالي:

يمنع دخول الطلاب اللجان بأجهزة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية.

يتم تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع أي غش أو تصوير للأسئلة.

يحرم أي طالب من الامتحانات إذا تم ضبطه يغش أو يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش.

منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان.

مراعاة ترك مسافة بين كل طالب وزميله حفاظا على مبدأ تكافوء الفرص.

أن تكون غرفة لجنة النظام والمراقبة بعيدة عن الدور الأرضي.

صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور.

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي مع مرور الايام يوما تلو الاخر نحو امتحانات الترم الثاني في مصر في جميع المراحل الدراسية، حيث يبحث الكثيرون الآن على موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024، وقد تركنا لكم في الاعلى التفاصيل.