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اضبطها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس
قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان، المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان يحظى بمتابعة الملايين من تركيا ومن كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك لأنه يسرد بطريقة درامية رائعة قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الغازي ابن ارطغرل الأصغر والصراعات المحتدمة بين القبائل والتي استطاع عثمان الانتصار فيها بحنكته وذكاءه وشجاعته الغير محدودة، وقد نجحت قناة الفجر الفضائية الجزائرية في جذب جمهور كبير من خلال عرضها لحلقات المسلسل مترجمة فور عرضها على التلفزيون التركي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الفجر على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس
قناة الفجر الجزائرية تعرض اسبوعيا بشكل حصري مسلسل قيامة عثمان لتكون بذلك الفضائية العربية الوحيدة التي تعرض هذا المسلسل المتميز ويتابعه من خلالها الملايين، الحلقة الجديدة من المسلسل يتم عرضها على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل اسبوع في تمام الثامنة مساء، وتعرض قناة الفجر حلقة كل الخميس في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة رقم 156 من المسلسل في الأيام القليلة القادمة.
تردد قناة الفجر الجزائرية
تعد قناة الفجر الجزائرية حاليا من أشهر القنوات الفضائية العربية، حيث تنتقي أفضل المسلسلات العربية والتركية وتعرضها بانتظام على شاشتها دون الكثير من الفواصل الاعلانية، وفيما يلي ترددات قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان :
تردد قناة الفجر على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد :12034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة الفجر على عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد :11034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6