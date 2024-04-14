اضبطها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

قناة الفجر الجزائرية تعرض اسبوعيا بشكل حصري مسلسل قيامة عثمان لتكون بذلك الفضائية العربية الوحيدة التي تعرض هذا المسلسل المتميز ويتابعه من خلالها الملايين، الحلقة الجديدة من المسلسل يتم عرضها على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل اسبوع في تمام الثامنة مساء، وتعرض قناة الفجر حلقة كل الخميس في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة رقم 156 من المسلسل في الأيام القليلة القادمة.