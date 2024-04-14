تردد القنوات

اضبطها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان
قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان
تردد قناة الفجر على نايل سات
  • القمر الصناعي : نايل سات
  • التردد :12034
  • الاستقطاب : أفقي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة الفجر على عرب سات

  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد :11034
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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