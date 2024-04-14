بكام العلف ياعم.. مفاجأة في اسعار العلف اليوم الاحد 14 ابريل2024

يعتبر الغذاء الحيواني أحد العوامل الأساسية في صناعة تربية الدواجن في الأسواق المحلية، ويتزايد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة أسعار العلف اليوم، هناك أهمية كبيرة في تحديد تكاليف إنتاج الدواجن وتأثيرها على أسعارها في الأسواق المحلية، وسيتضح ذلك في الفقرات التالية، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

أسعار العلف اليوم

أسعار العلف اليوم الاحد ١٤ من شهر إبريل لعام2024 تختلف حسب نوعها، وتتمثل فيما يلي:

وصل سعر طن العلف البادي اليوم إلى 23000 جنيه مصري. بينما وصل سعر طن العلف النامي إلى 22700 جنيه مصري.

في الوقت الحالي، سعر طن العلف الناهي يبلغ 22600 جنيه مصري، بينما يصل سعر طن العلف البادي النامي إلى 22000 جنيه مصري. أما سعر طن العلف الأبيض فيصل إلى 19700 جنيه مصري.

سعر طن العلف الأبيض اليوم هو 20200 جنيه مصري، بينما سعر طن العلف الأبيض اليوم يبلغ 20500 جنيه و سعر طن الذرة الصفراء اليوم

سعر طن الذرة الصفراء اليوم