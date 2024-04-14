بشكل رسمي.. منصة إيجار تقوم بتوضيح شروط انهاء العقد بين المؤجر والمستأجر.. اعرفها الان

قدمت منصة إيجار الرقمية توضيحاً للشروط المؤدية لإلغاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر عند تأجير شقة أو فيلا أو وحدة سكنية أخرى، وقامت بالرد على الاستفسارات المتعلقة بتجديد الإيجار.

شروط إلغاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة الشروط التي يجب توافرها لإلغاء عقد إيجار بين الطرفين، قد قامت خدمة المستفيدين في منصة إيجار بشرح الشروط الضرورية لإلغاء العقد، ومن بين هذه الشروط:

أن يكون الإلغاء بطريقة ودية بعد التوافق بين الطرفين، أو عن طريق مراجعة القوانين المحكمة بفسخ العقد.

تحديد الموعد الذي يجب أن يتم فيه دفع الإيجار إلى المالك أو المؤجر، وكانت هذه المعلومة ضرورية للرد على استفسار مستفيد آخر، حيث تم تحديد أنه يجب أن يتم الدفع في غضون 5 أيام عمل بعد السداد عن طريق أحد منصات السداد الحكومية.

تجديد عقد الإيجار تلقائي

أوضحت منصة إيجار السعودية إجابة على سؤال أحد المستفيدين حول تجديد عقد الإيجار تلقائيا، حيث أن السائل طلب التأجير شقة سكنية لابنه في منطقة المجمعة لمدة عام، وباقي 5 أيام فقط على انتهاء العقد، وعلى الرغم من أن العقد يتجدد تلقائيا وفقا لما هو مذكور فيه، إلا أن مكتب التأجير يطالبه بدفع 6 أشهر لتجديد العقد، وأكدت منصة إيجار أنه بعد توقيع عقد الإيجار لمدة محددة لا يمكن تعديل العقد، ويجب الالتزام بشروط العقد وسداد الإيجار في الوقت المحدد منذ بداية الاتفاق.

ما هي مدة عقد الإيجار

يتراوح عقد الإيجار بين عام وثلاث سنوات، وإذا لم يكن هناك اعتراض من صاحب العقار، يمكن تمديد العقد، ليس من الواجب على المستأجر البقاء في العقار طوال هذه الفترة إذا أراد الرحيل.