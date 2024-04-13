الخير كله جاي.. مواعيد صرف الزيادات الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات في مختلف القطاعات بالدولة والزيادة السنوية في هذا التوقيت

صدر قرار هام مسبقاً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تخصيص مكافأة للموظفين وكذلك مستحقي المعاشات وهذا تقديرا لجهودهم ومساهمتهم القيمة خلال خدمتهم طوال هذه الفترة فى الدولة، ولقد قررت الحكومة المصرية توزيع هذه المكافآت عن طريق البنوك المحلية فى الدولة وهذا في إطار إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب العمال وأصحاب المعاشات، وللمزيد من التوضيح تابعوا التقرير الآتي.

مواعيد صرف الزيادات الجديدة للموظفين

تعد المكافآت الجديدة هذه جزء من الحوافز التي يتم تقديمها للعاملين الموجودين بقانون الخدمة المدنية، حيث أن هذا القانون سيتم صرف شهر مكافأة بداية من تاريخ الإعلان عن هذا القرار، كذلك سيتم صرف المكافأة للعاملين الآخرين في الدولة والمتقاعدين الذين لا يتم خضوعهم لأحكام هذا القانون، وعملت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتقديم جهود كبيرة لتعزيز دخل الموظفين، وقام رئيس الجمهورية بإصدار قرار زيادة في المعاشات اعتبارًا من شهر يناير لهذا العام 2024، وهذا دفع الكثيرمن المواطنين إلى البحث عن تفاصيل هذه التعديلات ومواعيد تنفيذها بشكل رسمي في الدولة، ومن المقرر زيادة الأجور للموظفين وأصحاب المعاشات طبقاً لقانون الزيادة السنوية في شهر يوليو القادم 2024.

زيادة المعاشات

صرح رئيس الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي عن وجود زيادة في المرتبات اعتباراً من شهر يناير 2024، لانه سيتم رفع الحد الأقصى للتأمينات إلى 12600 جنيه وهذا بدلاً من 10000 جنيه ويكون هذا القرار في إطار تنفيذ المادة الخاصة برقم 148 لعام 2019، وقد جاء فيها ان الزيادات السنوية للأجور لتساعد على تحسين مستوى المعيشة و مواجه تحديات ارتفاع الأسعار، وذلك عن طريق تطوير الخدمات المقدمة وزيادة المستحقات للمواطنين.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في هذا التوقيت

طبقا لقانون التأمينات فى المادة 35 تنص على أن يتم الزيادة الجديدة فى يوليو 2024، يجب على أن الحكومة المصرية الالتزام بالزيادة الثانوية لتساعد على تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وكذلك مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وتعمل الحكومة على مساندة المواطنين وتقديم كل اشكال الدعم اللازم لهم حتى يتمكن أصحاب المعاشات تلبية احتياجاتهم الخاصة.