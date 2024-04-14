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حولت فلوس بالغلط على إنستاباي والمستلم رافض يرجعها؟!.. إليك الحل!
يعد تطبيق انستاباي من أشهر وأفضل المحافظ الإلكترونية فهو بمثابة بنك متنقل تضع فيه نقودك بكل أمان ودون أي قلق، ولكن قد يحدث شيء وهو ما يتسبب في قاق وخوف لدى البعض وهو إمكانية الوقوع في خطأ أثناء التحويل، ولأنها من أكثر المشاكل تكرارا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع حولت فلوس بالغلط على إنستاباي والمستلم رافض يرجعها، إليك الحل!
ماذا تفعل إذا حولت بالخطأ عبر إنستاباي؟
- بعد رصد العديد من الشكاوى من قبل المستخدمين لتطبيق انستاباي من مشكلة التحويل الخاطئ.
- قام المسؤولون والقائمون على ذلك التطبيق بعمل العديد من التحديثات التي جعلته أكثر تعقيداً وأقل تعرضا للوقوع في ي مثل تلك المشكلة مرة أخرى.
- ومن ثم قاموا بعرض بعض الخطوات التي يجب اتخاذها في حالة التعرض لمثل تلك المشكلة وهي كما يلي.
- ففي حالة أنك قمت بالتحويل إلى رقم حساب أخر أو رقم هاتف أخر عن طريق الخطأ قم في الحال بالاتصال بالبنك التابع له وأخباره بالواقعة.
- وبعد إخبار البنك بكافة التفاصيل، سوف يقوم البنك في الحال باتخاذ الإجراءات اللازمة.
- كما يجب أيضاً اخبار البنك انك قمت بتحويل النقود لأشخاص مجهولة في حالة عدم معرفتك للأشخاص التي حولت لها.
- مع العلم أن مثل تلك العمليات إن تمت ولم تخبر البنك سوف يتسبب في توجيه اتهامات بعملية غسيل أموال.
- كما قد تتسبب تلك التحويلات أيضاً في تعرض الشخص المحول إليه إلى المسألة القانونية في حالة رفض إرجاع المبلغ مرة أخرى.
- مع العلم أن جميع عمليات التحويل تكون مراقبة من قبل البنك، لذا يتوجب عليك أيضاً عدم الإفصاح عن أي معلومات عن حسابك البنكي لأي شخص مهما كان.
- وفي حالة أن الشخص الذي تم التحويل إليه رفض استرجاع الأموال سوف تقوم إدارة البنك باللازم.
- مع العلم أن مدة التحقيق في الأمر واسترجاع النقود سوف يستغرق قرابة سبعة أيام عمل في حالة كان التحويل من بنك إلى أخر داخل مصر.
- بينما قد يصل الوقت إلى حوالي عشرة أيام عمل في حالة كان التحويل قد تم بين بنك داخل مصر وآخر خارجها.