يعد تطبيق انستاباي من أشهر وأفضل المحافظ الإلكترونية فهو بمثابة بنك متنقل تضع فيه نقودك بكل أمان ودون أي قلق، ولكن قد يحدث شيء وهو ما يتسبب في قاق وخوف لدى البعض وهو إمكانية الوقوع في خطأ أثناء التحويل، ولأنها من أكثر المشاكل تكرارا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع حولت فلوس بالغلط على إنستاباي والمستلم رافض يرجعها، إليك الحل!

ماذا تفعل إذا حولت بالخطأ عبر إنستاباي؟