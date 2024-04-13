“ساعة ولا ساعتين”.. خطة تخفيف الأحمال وجدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الغردقة 2024 بدءاً من هذا الأسبوع

تخطو جمهورية مصر العربية خطوات حاسمة نحو تحسين توزيع الكهرباء، واحدة من أهم هذه الخطوات هي تقليل مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال في مدينة الغردقة، وهذه الخطوة ليست مجرد تحسين فني بل تمثل رؤية واضحة لتعزيز جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لتوليد الكهرباء حيث تأتي هذه الجهود لتحسين تجربة المواطنين والمقيمين، مما يشجع على الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي، وتعكس هذه الجهود التزام مصر بتلبية احتياجات مواطنيها ودفع عجلة التنمية نحو المستقبل، وإليك فيما يلي مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال في محافظة الغردقة.

مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الغردقة

من المقرر أن يتم تطبيق جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 12 مساءاً لمدة ساعتين لكل مجموعة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم استئناف جدول تخفيف الأحمال السابق الذي تم الإعلان عنه قبل شهر رمضان دون تغيير في المواعيد أو المدد.

سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال

وأما عن أسباب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، فتتمثل في عدة عوامل، أبرزها مايلي:

نقص الوقود الذي يصل إلى محطات الإنتاج، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي زيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء إلى تأثير سلبي على الإمدادات الواصلة من الوقود.

كما تزيد السرقات المتعددة للتيار الكهربائي من الضغوط على الشبكة، حيث يقوم بعض المواطنين بتوصيل المنازل بالأعمدة الرئيسية للكهرباء في الشوارع، مما يتسبب في فرض غرامات كبيرة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي بمحافظات مصر

القرار الثاني الذي ينتظره المواطنون هو تطبيق مواعيد التوقيت الصيفي، والمقرر أن يتم في وقت قريب بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023 وينص القرار على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، وفقاً للقانون يتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر إبريل من كل عام.