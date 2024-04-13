“القشطوطة هتجنن الكل” أسهل طريقة لتحضيرها في البيت بخطوات مضمونة ونتيجة ولا أروع!

كيكة القشطوطة تعد من أروع وأبرز الحلويات المحببة للجميع بسبب تميزها بطعم لذيذ لا يقاوم على الإطلاق، فهي تعتبر كيكة هشة وناعمة لأنها تذوب في الفم، و الجدير بالذكر تسقى بالحليب مع إضافة الكريمة والمكسرات، وهي تعد من أنواع الكيكات المميزة والرائعة التي يمكنك إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة، وانجح وأحسن طريقة مثل المحلات، كما يمكنك إعدادها بوصفة مضمونة ناجحة تمامًا وبأسهل المقادير المتاحة لديك في البيت.
طريقة عمل كيكة القشطوطة
هي تعد من أروع وأفضل وأحسن أنواع الكيك المختلفة والمفضله لدينا جميعًا، كما يمكنك إعدادها بكل بساطة وسهولة لكي تحصل على أحسن نتيجة بأسهل المقادير التالية:
- كوب كبير بارد من اللبن.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقتين صغيرتين من الخل.
- كوب صغير من الدقيق المنخول.
- ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.
- كوب صغير من السكر.
- خمس بيضات.
مقادير الكريمة
- كوب كبير من الكريم شانتيه.
- كوب صغير من السكر.
- كوب كبير من حليب المثلج.
مقادير الكراميل
- كوب كبير من الماء وإضافة ملعقة من النشا.
- كوب صغير من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الإعداد والتقديم
سوف نوضح لك أسهل وأسرع طريقة، وهي تتمثل فيما يلي:
- قومي بإحضار مقلاة على النار وضعي بداخله السكر وبالنسبة للنار تكون هادئة لكي تذوب و يتكرمل حتى يتغير لونه، قومي بعد ذلك بإحضار الماء المذاب بالنشا و ننزله على السكر ببطء مع التقليب بإستمرار وإضافة الفانيليا بعد ذلك إطفاء النار وتركه لكي يبرد.
- قومي بإحضار إناء ونضع به الكريم شانتيه والسكر وإضافة الحليب ببطء ونضربهم بشكل صحيح من خلال المضرب الكهربائي لكي يتماسك المقادير ولكي نحصل على قوام متماسك ثم ادخليه الثلاجة.
- قومي بعد ذلك باحضار إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر والخل مع التقليب عن طريق المضرب الكهربائي بشكل صحيح لكي يتضاعف المزيج ويصبح لونه فاتح وهش.
- إضافة الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ببطء على المزيج مع التقليب بالتدريج في اتجاه واحد لكي يختفى الدقيق وباقي المقادير تمامًا.
- قومي بإحضار صينية وتكون مدهونة برشة من الزيت ثم ننزل به المزيج ونساوي الوجه بالسكين إدخاله بعد ذلك الفرن ويكون مجهز على درجة حرارة 170 درجة لكي يتم التسوية بشكل صحيح.
- قومي بعد ذلك بإخراجه من الفرن و نسقيها بالحليب البارد مع إحضار الكريمة ونضعها فوق الكيك، ثم قومي بعد ذلك بتسوية الوجه بشكل صحيح مع إحضار صوص الكراميل لكي يتم تزيين الوجه بالشكل التي ترغب به وعند الإنتهاء من التزيين قومي بإدخال الصينية داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة لكي تبرد تمامًا.
- وفي النهاية إخراجها ونقطعها وتقدم على المائدة.