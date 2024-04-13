“القشطوطة هتجنن الكل” أسهل طريقة لتحضيرها في البيت بخطوات مضمونة ونتيجة ولا أروع!

كيكة القشطوطة تعد من أروع وأبرز الحلويات المحببة للجميع بسبب تميزها بطعم لذيذ لا يقاوم على الإطلاق، فهي تعتبر كيكة هشة وناعمة لأنها تذوب في الفم، و الجدير بالذكر تسقى بالحليب مع إضافة الكريمة والمكسرات، وهي تعد من أنواع الكيكات المميزة والرائعة التي يمكنك إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة، وانجح وأحسن طريقة مثل المحلات، كما يمكنك إعدادها بوصفة مضمونة ناجحة تمامًا وبأسهل المقادير المتاحة لديك في البيت.

طريقة عمل كيكة القشطوطة

هي تعد من أروع وأفضل وأحسن أنواع الكيك المختلفة والمفضله لدينا جميعًا، كما يمكنك إعدادها بكل بساطة وسهولة لكي تحصل على أحسن نتيجة بأسهل المقادير التالية:

كوب كبير بارد من اللبن.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين صغيرتين من الخل.

كوب صغير من الدقيق المنخول.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.

كوب صغير من السكر.

خمس بيضات.

مقادير الكريمة

كوب كبير من الكريم شانتيه.

كوب صغير من السكر.

كوب كبير من حليب المثلج.

مقادير الكراميل

كوب كبير من الماء وإضافة ملعقة من النشا.

كوب صغير من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتقديم

سوف نوضح لك أسهل وأسرع طريقة، وهي تتمثل فيما يلي: