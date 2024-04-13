مضيق هرمز يتصدر إكس بعد سيطرة إيران على سفينة رجل أعمال إسرائيلي

تصدر مضيق هرمز أحاديث الجميع على موقع إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت 13 أبريل 2024 عن سيطرته على أحد سفن الشحن، وكانت تلك السفينة ترفع علم البرتغال، ولكن تبين أن تلك السفينة في الأصل تابعة لرجل أعمال إسرائيلي، وتم السيطرة على تلك السفينة أثناء عبورها من مضيق هرمز.

مضيق هرمز والسفينة الإسرائيلية

أصدر الحرس الثوري الإيراني أنه تمكن من السيطرة على سفينة من سفن الشحن، وكانت تعبر مضيق هرمز، وترفع علم البرتغال ولكنها في الأصل تتبع رجل أعمال إسرائيلي، وأصدرت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أن القوات الجوية التي تتبع الحرس الثوري قامت باحتجاز السفينة MSC Aries وهي تتبع رجل الأعمال الإسرائيلي ايال أوفل صاحب شركة زودياك ماريتايم والتي تأسست في لندن.

وجاء في أحد منشورات الحساب الرسمي لإذاعة الجيش الإسرائيلي على موقع إكس أن تلك السفينة مملوكة بشكل جزئي لإسرائيل، وكانت تلك السفينة متوجهة إلى الهند.

الدول المشرفة على مضيق هرمز

جديرًا بالذكر أن مضيق هرمز يعد واحد من أهم الطرق الملاحية في منطقة الخليج، وعلى الرغم من أنه مجرى مائي ضيق إلا أنه يشكل منفذ مهم لدول الخليج إلى العالم الخارجي، ويعرف بأنه شريان الحياة للعالم الصناعي، حيث أن ثلثي إنتاج العالم من النفط يمر من هذا المضيق.

ويقع مضيق هرمز في شرقي مياه الخليج العربي والجزء الشمالي الغربي لخليج عمان، وتأتي إيران في على شمال وشرق المضيق، ومن الجنوب تأتي سلطنة عمان، أما الحدود الجنوبية الشرقية للمضيق فهي الإمارات وبالتالي تشارك كل تلك الدول في الإشراف على المضيق.