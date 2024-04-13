“اتعلموا كل جديد في عالم الطبخ” استقبلوا تردد قنوات الطبخ الجديدة 2024

الكثير من السيدات يبحثون عن قنوات طهي يكون محتواها قوي، لذلك جئنا اليكم تردد قنوات الطبخ الجديدة 2024 على النايل سات مع كيفية ضبط وتنزيل القنوات، تعتبر قنوات الطهي من أكثر القنوات الفضائية التي عليها إقبال من قبل العديد خاصة الأمهات، نظرا فيما تقدمه من وصفات متنوعة تساعد سيدات المنزل على اختيار الوجبة التي تتناسب مع ظروفهم المعيشية، مما يلجأ الكثير إلى البحث عن تردد القنوات الطبخ، للتعرف على تردد كل قناة طهي، تابعوا مقالتنا اليوم.

تردد قنوات الطبخ الجديدة 2024

قنوات الطهي من أكثر القنوات الفضائية التي عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص خاصة السيدات، لذلك وفرنا لكم تردد جميع قنوات الطبخ 2024، للتعرف عليها، تابعوا فيما يلي:

قناة فوود PNC:

التردد: 12054.

الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة HD.

قناة سميرة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12360.

الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة سي بي سي:

التردد: 11785.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD .

قناة food Network:

التردد: 12073.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة HD.

قناة الشيف:

التردد: 12303.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

قناة تيستي فود:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة ست البيت:

التردد: 12652.

الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة سيتروس:

التردد: 11938.

الاستقطاب: HV .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة بيتي:

التردد: 11334.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: ⅚.

قناة PNC فوود:

التردد: 12054.

الاستقطاب: V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

ضبط قنوات الطبخ على الريسفر

يرغب الكثير في معرفة كيفية تنزيل قنوات الطهي على جهاز التلفزيون الخاص بهم، لذلك وفرنا لكم أسهل طريقة لضبط القنوات، وهي كالآتي: